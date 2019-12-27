LIVE／2020總統政見會最終回！蔡談內政、韓打時事、宋談軍公教配套

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選政見辯論會27日來到最後一場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜將於台視三度交鋒，精彩過程《ETtoday新聞雲》全程轉播。

晚間17點55分一到，總統蔡英文率先到場，身穿灰色上衣搭配黑色西裝，面對記者提問僅微笑、揮手，沒說話。第二個到場的則是宋楚瑜，身穿黑色西裝，配上橘色領帶，面對記者喊話還特別停下腳步比讚回應。最後到場的則是韓國瑜，身穿黑色西裝、領口別了一個國旗徽章。

▲2020總統大選第三場政見發表會，蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



第15任總統副總統選舉，最後一場總統候選人電視政見發表會27日晚間7點登場，依照慣例，政見發表會分3輪發表政見，每一位候選人每輪10分鐘，共發表30分鐘，發言順序經現場抽籤後，依序為宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。

回顧第2場政見會，蔡英文、韓國瑜雙方隔空交火激烈，雙方都有現場回擊對手的質疑。蔡英文主意要針對「國際經貿」、「能源轉型」、「司法改革」的政績進行闡述，韓國瑜則是維持一貫妙語如珠的風格外，還提出了許多未來針對教育部分的規劃。宋楚瑜則走中道，對於藍綠各有針貶、各打五十大板，同時不忘推銷自己紮實的從政歷練外，講到激動處甚至還哽咽。

▲第3場總統候選人電視政見發表會。蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

對於政見會來到第3場，蔡英文總統連任競選發言人廖泰翔表示，總統蔡英文的發言盡可能以不重複為原則，將會接續說明前2場還未提及的重要施政及願景。廖泰翔進一步說明，蔡總統會保持一貫風格，嚴謹地充分準備，第3場政見預計聚焦內政議題上，向國人報告建構社會安全網的進展與政策，也會透過最後一場的政見會，闡述台灣的發展方向。

▲第3場總統候選人電視政見發表會。韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

韓陣營幕僚則表示，有別與以往政見會各抒己見，前2場政見會各候選人在議題上隔空進行交鋒，類似辯論會形式，第3場政見會韓國瑜一樣會對民進黨政府提出質疑。至於主攻議題，會以近兩天熱門、發酵的議題為主，但先不對外透露，避免對手事先準備。

▲第3場總統候選人電視政見發表會。宋楚瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

親民黨發言人張碩文則表示，第3場政見會宋楚瑜將針對不同的族群，如離島、軍公教等提出相關政策，同時也會提及針對一例一休的配套政策等。另外，宋楚瑜也會保留發言時間，現場針對另外2位候選人提出的問題進行回應。