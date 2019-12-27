陳學聖質疑「無黨還是真挺民進黨？」　趙正宇：烏賊戰不理你

▲桃園第六選區立委候選人陳學聖27日針對對手趙正宇提出十問，質疑「無黨籍還是真挺民進黨？」趙正宇競選總部則以造謠抹黑烏賊，令人不恥。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2020總統大選與立委選舉進入最後短兵相接衝刺期，桃園市第六選區立委候選人陳學聖27日提出十問質疑對手趙正宇「無黨還是真挺民進黨？」另外，針對監委陳師孟要約談法官案，已有1406名法官聯署反對監察干預司法，也希望趙提出說法；趙正宇競選總部以陳以抹黑造謠的烏賊戰術，利用藍綠分化造成對立，這種選舉伎倆令人不恥，也不隨之起舞。

陳學聖27日發出「十問趙正宇：你是無黨還是真挺民進黨？」質疑，是要捍衛司法尊嚴，要監委勿濫權干預司法，中華民國法官協會發起連署書，抵制任何濫權干預司法審判的作為，連署書已有1406名法官連署；法務部政務次長蔡碧仲日前在臉書發文，公開呼籲花蓮鄉親用選票黏住蕭美琴，遭批違反司法獨立與行政中立。

針對陳學聖提十問，趙正宇總部強調，陳學聖轉戰第六選區，就好好的拿出政見與服務爭取支持，不是一昧以抹黑造謠的烏賊戰術，以藍綠來分化造成對立，對於這種選戰伎倆，令人不恥也不願隨之起舞。

趙正宇總部還說，陳學聖自知在中壢支持度比不上同黨的魯明哲，連初選都不敢參加落跑到第六選區，一個中壢選區的現任立委，竟然不敢迎戰市議員的初選，可見陳學聖在中壢的服務和政績，多麼乏善可陳，多麼不被中壢鄉親接受，否則為什麼要落跑？

對於趙正宇批評不敢在中壢選的說法，陳學聖也反駁，他主動禮讓就是為了開疆闢土，讓國民黨能在立法院過半，韓國瑜當上總統好作事，事實上，中壢的議員都很清楚，他爭取非常多的經費挹注地方建設，從中興路、合圳北路、龍岡路拓寬、中壢國民運動中心與內壢火車站增設電子閘門等都是。

陳學聖總部還提出「蔡英文總統拉著趙正宇，高喊凍蒜」照片，質疑趙正宇是「無黨還是真挺民進黨？」由「中華民國法官協會」發起連署書，聲明秉持捍衛審判獨立立場，抵制任何濫權干預司法審判作為，截至昨天已有1406名法官連署，反對監委陳師孟濫權干預司法，陳學聖也表達支持，呼籲趙正宇表明立場、不要閃躲，也歡迎向他提問，他一定會認真回答。

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