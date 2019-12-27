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副總統陳建仁造訪天主教台南教區　引荐林俊憲並勗勉更緊密合作

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▲副總統陳建仁，偕同立委林俊憲造訪天主教台南教區，受到主教以及神父等教會聖職人員的熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲副總統陳建仁，偕同立委林俊憲造訪天主教台南教區，受到主教以及神父等教會聖職人員的熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在天主教擁有騎士地位的副總統陳建仁，27日特別偕同立委林俊憲造訪天主教台南教區，受到主教以及神父等教會聖職人員的熱烈歡迎，陳建仁勗勉林俊憲強調，真正的權力就是服務，從政者要學習教會如牧羊人般照顧羊群的那種精神；也希望教會與公職之間在社會服務工作上能有更多的合作。

▲副總統陳建仁，偕同立委林俊憲造訪天主教台南教區，受到主教以及神父等教會聖職人員的熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳建仁副總統抵達位於台南市長榮路二段的天主教台南教區之後，由主教林吉男、立委林俊憲、神父吳道遠、副主教以及議員、里長等人陪同，先進入教會的聖堂完成禱告與詩歌吟唱，隨後一行人移動到教會辦事處內進行晤談。

▲副總統陳建仁，偕同立委林俊憲造訪天主教台南教區，受到主教以及神父等教會聖職人員的熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳建仁副總統特別向教會引荐林俊憲，推崇林在立委任內的優質表現，譬如成大老人醫院、大灣交流道、二仁溪與竹溪的整治以及前瞻建設的爭取等重要建設績效，未來更能與賴清德副總統以及市長黃偉哲組成鐵三角，把台南市的建設撐起來。

本身也是台南人的陳建仁副總統，特別向主教、神父強調，這裡是他從小成長的地方，回到這裡讓他有回娘家的感覺，他認為老城市的台南必需靠林俊憲以及各級公職的努力，打造城市新的風貌，教會如有任何的問題需要幫忙，可以找林俊憲協助，希望教會與公職人員之間能在社會服務工作上有更多的合作。

▲副總統陳建仁，偕同立委林俊憲造訪天主教台南教區，受到主教以及神父等教會聖職人員的熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林俊憲表示，他今年與吳道遠神父的美善社會福利基金會合作，舉辦幾千人的公益路跑活動，明年的活動他會更加努力提供協助，教會對於台南弱勢的關懷與協助，讓他深感敬重，也希望自己能有更多的奉獻。對於該項路跑公益活動，副總統也樂意為之代言，盼望各界共襄盛舉。

今天的拜會活動，包括呂維胤、蔡筱薇、李啟維、沈震東等台南市議員也都與會陪同，最後在所有人的合影留念中結束行程。

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