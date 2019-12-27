王定宇嗆多「昏庸」才閒晃　韓國瑜競辦：缺人氣可幫宣傳鋼鐵H夾克拍賣會

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜26日晚間前往北市一家火鍋店用餐，席間還遇見駐日代表謝長廷。而後韓國瑜步出餐廳卻未上車，與特勤人員徒步走在林森北路。對此民進黨立委王定宇驚呼，「真的是純閒晃耶，這是要多昏庸才會做的事啊！」韓國瑜競辦則回應，這麼平凡的動作，也能引來高度關注，更建議可以幫忙宣傳鋼鐵H夾克愛心拍賣會，增加臉書人氣。

韓國瑜26日前往「天香回味」餐廳，席間巧遇謝長廷在該處用餐。媒體記者聞訊後也紛紛抵達餐廳門口，待韓國瑜步出餐廳，但未上維安準備車輛，反倒是和維安人員徒步走在林森北路。

王定宇針對此事在臉書表示，「真的是純閒晃耶，這是要多昏庸才會做的事啊！」並引述前記者他也引述了前記者曾韋禎的文章，內容指出，韓國瑜的行為讓人想到土木堡之變。

對此，韓國瑜競辦回應，比起「用膝蓋走路」，韓國瑜「用餐後步行」這麼平凡的動作，也能引來王定宇的高度關注，這點令人相當訝異。韓國瑜競辦建議，如果王定宇的臉書需要靠韓國瑜來增加人氣，「可以幫忙宣傳28號的鋼鐵H夾克愛心拍賣會」，邀請大家在寒冬中一起做公益。

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