韓國瑜專訪／選國民黨主席？　不改革就會像曾經的股王最終下市

◎採訪：徐政璿、羅婉庭、楊蕓、蔡文鈴

◎攝影：李毓康、黃國霖

記者徐政璿／台北報導

2020大選在即，國民黨總統參選人韓國瑜在接受《ETtoday新聞雲》專訪談及國民黨現況時，他強烈呼籲國民黨一定要改革，「不改革一定會向曾經當股王的股票一樣，最終只有下市。」

韓國瑜表示，國民黨再不改革，整個黨都會散掉，一定要改革組織架構，現在國民黨的結構像是百年前列寧式那樣，要調整和與時俱進，更重要的要打動人心。

「如果我落選，國民黨還是可以走改革，但我不見得有這麼大的影響力」，韓國瑜表示，如果他落選回到高雄，不見得對黨中央有這麼大的影響力，不管怎麼樣國民黨一定要改革，而且民進黨也一定要改革。

韓國瑜指出，民進黨菁英也看不下去自己的黨，「他們不敢講」，因為這鍋飯，大家心照不喧，繼續吃，誰敢掀鍋蓋，誰就被打死，他相信民進黨內部，有良知的人一定受不了，兩黨有很多弱點跟缺點，到了不改革不行的地步。

談及總統蔡英文的施政表現，韓國瑜指出，蔡英文最大的問題在於是被架空的，因為被架空所以國家這3年半，內政跟外交千瘡白孔，本來總統很重要，但是因為被架空，被派系分贓。

▼國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

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