韓國瑜專訪／「民進黨用劍橋分析攻擊我」　目標若是蔡英文保證遍體麟傷

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◎採訪：徐政璿、羅婉庭、楊蕓、蔡文鈴

◎攝影：李毓康、黃國霖

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜26日接受《ETtoday新聞雲》專訪，批評民進黨用「劍橋分析」攻擊他，導致韓國瑜每個毛細孔都被放大，變成殺人犯、共諜、喝酒、抱女人、草包，甚至抱小孩會讓嬰兒造成疾病，他更說，「假設劍橋分析的對象是蔡英文，我保證，今天蔡英文整個可以說遍體鱗傷，我保證蔡英文完完全全人格被毀滅。」

韓國瑜批評，民進黨在用「劍橋分析」對他，而過去所有被劍橋分析鎖定的政治目標、政治人物，非死即傷，而且死狀非常淒慘，不光是名譽受損、人格被毀滅，甚至連立足之地都沒了。

▲韓國瑜接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者李毓康攝，下同）

韓國瑜認為，劍橋分析是每一個台灣年輕人都應該了解的，不能讓這種網路攻擊、網路抹黑永無止盡，「它嚴重傷害台灣民主，嚴重抹煞台灣新聞自由價值」，他相信，只要大家去google「劍橋分析」的定義之後，就會了解韓國瑜這段時間所接受的打擊有多麽強烈。

「假設過去8個月到一年，劍橋分析的對象是蔡英文，我保證，今天蔡英文整個可以說遍體鱗傷，我保證，蔡英文完完全全人格毀滅。」韓國瑜強調，劍橋分析對誰，誰就會人格毀滅。

韓國瑜更說，中老年人較不容易被劍橋分析影響，年輕人接觸到劍橋分析式的攻擊，導致韓國瑜每個毛細孔都被放大，變成殺人犯、共諜、喝酒、抱女人、草包等，「無時無刻，抱小孩會讓嬰兒造成疾病，一個豬八戒在大陸詐欺犯變共諜，在台灣引起軒然大波，電視名嘴跟著一起墮落，也一起攻擊」，如果今天攻擊的目標是蔡英文，保證蔡英文一定遍體鱗傷，只是現在是對韓國瑜，差別就在這裡。

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