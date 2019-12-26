＃爛舌把它割掉剁碎...邱毅怒告恐嚇！300網友贊聲「+1」全GG

▲邱毅遭26日下午召開記者會表示有300網友要對他不利，將委託黨部提出告訴。（圖／翻攝臉書社團「罷免韓國瑜籌備團」）

記者徐愷昕／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅26日下午召開記者會，表示收到檢察官及台北市文山一分局主動聯繫稱，網路上有網友發文「＃想扁這傢伙的＃舉手」，揚言對他不利，對此新黨發言人王炳忠以及副秘書長蘇恆將主動到松山分局提告網友恐嚇。文山分局表示，24日已發現該危安訊息，為維護選舉期間治安，目前已著手偵辦中。

臉書社團「罷免韓國瑜籌備團」21日上午有1位屬名「Sacellum Kenbo」的網友在上方貼上一張新黨不分區立委候選人邱毅的照片，並hashtag寫下「＃想扁這傢伙的＃舉手」，引來多名網友於底下留言附和，「一副欠揍的臉，想狠狠揍他兩眼變貓熊，順便爛舌把它割掉剁碎」、「大家一起來，打得他滿地找牙，回家找不到媽媽」等有恐嚇意味的言論。

新黨發言人王炳中及副秘書長蘇恆受訪時稱，邱毅因不斷揭發民進黨網軍行為，而遭受網軍恐嚇，但新黨不會畏懼，將盡義務保護黨內立委候選人的安全，因此前來尋求警方保護。

文山分局保防組員警則表示，24日下午2點時就現該文章了，在經評估確定會對邱毅造成暴力危安顧慮後，26日上午已先以電話請示檢察官，隨後也馬上告知邱毅本人，而邱毅在知情後決定委託辦公室主任出面正式對網友提告。

▲邱毅遭26日下午召開記者會表示有300網友要對他不利，將委託黨部提出告訴。（圖／翻攝臉書社團「罷免韓國瑜籌備團」）

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