「可以放手但要看妳造化」前男友撂話　女提告後心軟撤告

▲桃園市李姓男子今年5月間不滿女友揚言分手，透過LINE上傳「我可以放手，但要看妳的造化」等語威嚇前女友。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子與女友交往後因感情生變，不滿女友欲分手求去，今年5月間傳LINE「我可以放手，但要看妳的造化；不要再一副討厭我，不然我會更偏激」等語恐嚇，女子心生畏懼報警處理，李男偵訊時坦承犯行，女友後來心軟原諒前男友也同意撤告，檢方26日偵結依恐嚇危害安全罪與予以緩起訴為期1年，但6個月內需向公庫支付1萬元並接受1場法治教育課程。

檢警調查，27歲的李姓男子與吳姓女友交往，但吳女最近後來提分手，今年5月25日晚上10時許，李以LINE通訊軟體上傳「我可以放手但要看妳造化，反正妳就是乖一點我叫妳幹嘛就幹嘛，不要再一副討厭我，不然我會更偏激，請妳現在跟以前一樣把我當男朋友相處，我自然放下就會離開，不知道多久就算5年是否接受？敢亂來嗎？」等語恐嚇與騷擾吳女，吳女將李男上傳LINE給她的恐嚇用語截圖向警方報案提告。

李男在偵訊時坦承犯行，但辯稱其實想與女友復合，事後也深表悔悟；吳女事後也同意原諒李男並撤告，也同意檢方緩起訴處分，檢方偵結予以緩起訴為期1年，李男需在緩起訴處分確定後6個月內向公庫支付1萬元，並參加檢方指定法治教育1場。

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