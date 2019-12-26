「吃屎哥」惹上「汐止政哥」　被嗆：林北打你進醫院...網酸半斤八兩

▲吃屎哥曾與汐止政哥直播同框。（圖／翻攝自臉書）

記者陳以昇／新北報導

自稱藝人的「吃屎哥」游兆霖22日再度騎機車上國道，遭警方逮捕，24日平安夜時，見另一位網紅「汐止政哥」陳軍政開臉書直播時上去留言，被嗆「相不相信，你在打字，我一定去桃園打你」、「林北把你打到進醫院」、「你最好報警抓我」，吃屎哥26日到轄區派出所提告恐嚇，網友酸「兩個都半斤八兩」。

▼吃屎哥提告恐嚇 。（圖／翻攝自臉書）

26歲網紅「吃屎哥」游兆霖日前在臉書揚言炸總統府，讓不特定人心生恐懼，被依危害社會秩序，判3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元；吃屎哥不滿判決，22日在臉書開直播二度騎機車上高速公路發洩「我今天跟你拼命了」，遭國道警察攔截逮捕。

事隔2日（24日）平安夜時，「吃屎哥」到另一位網紅「汐止政哥」陳軍政臉書直播時，上去留言，引發政哥不爽，在直播時開嗆「相不相信，你在打字，我一定去桃園打你」、「林北把你打到進醫院」、「你最好報警抓我」等話。

26日凌晨3時許，「吃屎哥」游兆霖到轄區派出所向陳軍政提告恐嚇罪，還將報案三聯單貼上臉書「你要我報警抓你，我做了」，還在網友留言底下附上與陳軍政對話，只見不管吃屎哥怎麼說，他都叫他「滾」。

2019年4月間，「汐止政哥」曾在直播時與「吃屎哥」同框直播，還互相打氣喊「加油，不要管那些酸民，那些酸民都吃屎的」，並相約吃飯，但這次兩人卻翻臉提告，網友酸說「兩個都半斤八兩，誰告誰都一樣，都無救」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼汐止政哥不管吃屎哥怎麼說，只叫他「滾」 。（圖／翻攝自臉書）



