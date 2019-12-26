正妹警出沒新北耶誕城！「女神式甜笑」送禮宣導交安超吸睛

▲女警化身耶誕女神出現新北耶誕城。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者徐愷昕／新北報導

新北歡樂耶誕城11月15以「耶誕魔法城」為主題，預計開城持續至2020年1月1日止，連續48天陪大家度聖誕迎新年。現場除各種好拍的燈光場景外，海山分局也派出了漂亮女警戴上耶誕帽變身耶誕女神，在活動會場內以報佳音方式，發送環保飲料提帶、環保筷、警察公仔鑰匙圈、書籤尺及便利本等禮物，提醒大家開心過節之餘仍要注意交通安全。

▲女警化身耶誕女神出現新北耶誕城。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北歡樂耶誕城是台灣人年末必朝聖的活動之一，現場除了提供各式場景供民眾拍照打卡外，海山分局也派出了正妹女警沿途發送聖誕禮物，宣導民眾過節之餘，也要多多了解交通安全的規定。據海山警方統計，2019年截止至今已取締770件酒駕案件；而10月1日起上路的電動自行車新制，也已取締161件，騎士們上路時切記注意配戴安全帽，否則將被處300元罰鍰，又時速超過25公里的話，會處900元以上1800元以下罰鍰，另一旦擅自改裝自行車，最重也將處5400元以下罰鍰。

海山分局長林溫柔表示，酒駕取締7月1日已開始加重處罰，警方未來將繼續強力執法攔查，同時積極推動「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，呼籲民眾「自我提醒」以減少危害，也提醒大家騎乘電動自行車時切記「不超速、不改裝、不載人」原則，並記得戴上安全帽。

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