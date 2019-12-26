棄鴻海高薪轉戰調查局！台大電眼妹低調求學　爸「超硬背景」曝…同學全不知

▲調查班56期畢業正妹「洪婕庭」。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

調查班56期26日舉行結業典禮，99名學員中有1位亮眼正妹一出場就羨煞全場，她就是台大國企系畢業的洪婕庭。允文允武的她過去在參加全國大學運動會時，就被封為全大運人氣美少女！而日前洪婕庭毅然決然放棄鴻海集團的高薪工作，追隨父親腳步進入調查局，不過據了解她在擔任學員期間相當低調，從未跟同學說過自己有個局裡的高官父親。

台大國企系畢業的洪婕庭文武雙全，不僅讀書成績優異，過去還曾代表國家到匈牙利參加世界中學生游泳錦標賽。上一份工作在鴻海集團待了2年半，在面臨轉職之際，她與任職於調查局國內安全調查處副處長的爸爸洪慶裕討論後，毅然決然辭職，跟隨父親腳步考取調查官。

受訪時她表示，「會想當調查官是因爸爸一直是我的偶像，又剛好之前調查局有到鴻海集團舉辦企業敘談，郭董其實也很支持我們的工作，他覺得調查局這樣幫助企業的形象很好」，坦言前後參與的兩份工作都很棒，各有辛苦之處，要自己去體會。

網路搜尋「洪婕庭」名字可以發現，其實她早在2012年就曾參與手機微電影拍攝，影片中的她留有一頭秀髮，深邃電眼、清秀五官，搭配稚氣的聲音，吸引許多人目光。據悉，高中時期的洪婕庭看完電影「海角七號」後，於簽名會上就因亮麗外表獲名導魏德聖青睞，被探詢是否有意願加入演藝圈，但她當時因想多讀書而婉拒。

▲▼調查班56期畢業正妹「洪婕庭」。（圖／記者劉昌松攝）



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