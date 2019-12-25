中市府廢止中火2機組操作許可證　另8部機組給2到4年展延期

記者鄧木卿／台中報導

依據台中市管制生煤自治條例，中火生煤使用量在11月27日就已超過1104萬公噸上限，台中市府環保局經11月29日、12月14日2次稽查限期改善，12月23日第3度複查，中火仍繼續超量用煤，已構成違規情節重大，其中老舊的2號機(M02)與3號機(M03)連續3次被查獲違規情事，將依法廢止其固定污染源操作許可證及生煤使用許可證，並自2020年1月1日生效。

▲新聞局長黃國瑋（左起）、環保局長吳志超、法制局長李善植召開記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

市長盧秀燕25日主持低碳城市推動委員會時表示，市府已給中火多次改善機會，但中火卻無視自治條例，持續超量燃煤，為守護市民健康，市府必須依法行政祭出重懲，依據空氣污染防制法規定，決定對於中火2號機、3號機的操作許可證予以廢止。

盧秀燕強調，「減煤4成、汰舊換新」是市府管制中火不變的原則，為捍衛台中的天空，守護市民的健康，市府一定採取必要手段，廢止中火2號機與3號機許可證，遏止超量使用生煤，也呼籲台電新建燃氣機組，要同步安排對應容量的老舊燃煤機組除役，市府絕不接受中火機組不減反增。

環保局長吳志超、法制局長李善植、新聞局長黃國瑋3人隨後共同召開記者會，吳志超指出，環保局在12月3日及12月14日各處以3百萬元及6百萬元罰鍰，並要求限期改善，12月23日第三度進廠稽查，再次查獲中火超量使用生煤，已屬違規情節重大，其中老舊的2號機(M02)與3號機(M03)連續3次被查獲違規情事，將依法廢止其固定污染源操作許可證及生煤使用許可證，並自2020年1月1日生效。

李善植表示，依據空污法第96條第1項第3款規定，1年內經2次限期改善，仍繼續違反空污法規定，即屬違規情節重大，必要時主管機關得依同法第62條規定，廢止操作許可或勒令歇業。此外，依據同法第30條規定，違規情節重大經處分確定，其展延許可證有效期間得縮減至未滿3年。

「市府必須依法行政！」黃國瑋強調，台電公司是國營事業，本該率先守法，可惜中央政府選擇漠視減煤的國際趨勢，反而為污染護航，既無視於台中市管制生煤自治條例要求中火減煤至1104萬噸的規劃，又將中火「廢水超標」遭罰而被迫減煤，當做績效大肆宣傳，不思改革更混淆視聽，為遏止中火無改善誠意，漠視地方民意，市府必須採取必要手段。

環保局表示，其餘8部機組將依據有無違規情形准予展延許可證，有效期限依空污法第30條規定，分別給予2年、4年的展延期限，亦即3次違規均有操作的3部機組（6、7、10號）展延至2021年12月31日，其餘五部機組(1、4、5、8、9號)配合新通過空污法的規定，給予展延2014年12月31日，全廠生煤使用量上限均為1,104萬公噸，無10%容許差值，據以要求中火落實減煤。

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