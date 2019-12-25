雲林縣長張麗善就職週年　宣布國中小增加「品德教育」課程

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善就職滿周年，25日向縣民報告、分享1年來團隊努力成果。張麗善在就職典禮頒發公共治理典範獎、揭牌文化觀光處，感謝縣府團隊努力，細數執政成果也暢談願景，張麗善也宣布，雲林縣從109學年度開始，全縣國中小學每周會有一節品德教育課程，全面實施貫徹禮義廉恥，並引用禮運大同篇。

▲雲林縣長張麗善在就職典禮，為「文化處」改制的「文化觀光處」舉行剪綵儀式，希望藉由改制全面提升雲林觀光產業。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善就任後，以「雲林上場」為主軸，替雲林量身規劃多項政策，包含雲林良品品牌推動、積極防杜非洲豬瘟，率先禁用廚餘養豬、濁水溪沿岸揚塵防治、縣道149乙恢復甲類大客車通行、全國第一個開辦失能老人親屬照顧津貼、推行愛老眼鏡、學童營養午餐費提升至全國平均金額以上等暢談雲林轉變軌跡。

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張麗善在未來願景，包括招商引資、地方創生等，張麗善說，台西產業園區已於12月10日上網徵選開發商，並宣誓在雲林的大宗物資，要求中央一定要錯開產銷期，不過量進口，她也宣布，雲林縣從109學年度開始，全縣國中小學每周會有一節品德教育課程，全面實施貫徹禮義廉恥，並引用禮運大同篇，強調從教育開始做起，讓家長放心。

▲雲林縣長張麗善在就職典禮宣布，雲林縣從109學年度開始，全縣國中小學每周會有一節品德教育課程，全面實施貫徹禮義廉恥，並引用禮運大同篇。（圖／記者蔡佩旻攝）

會中同時由張縣長頒發雲林公共治理典範獎，表揚四湖、林內、斗六、虎尾、東勢、崙背等公所及虎尾戶政、斗六地政、斗六警分局、褒忠衛生所、麥寮衛生所、消防局第一大隊等12個機關創新公共服務，讓縣民對公共服務有感；並為「文化處」改制的「文化觀光處」舉行剪綵儀式，希望藉由改制全面提升雲林觀光產業。

被問到為自己的施政打幾分？張麗善說，她是全心全意付出且努力不懈，無論腦力、體力、智力都是百分百的奉獻，但這個分數應該由鄉親來打，每一個分數對她而言都是鼓勵、支持與指導，她會虛心接受，也激勵自己更加努力與進步。

▲雲林縣消防局第一大隊在36個單位評比公共治理典範獎「第一線服務」中奪得第一優等，典禮現場由局長林文山、第一大隊大隊長劉采鑫代表授獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善在就職典禮頒發公共治理典範獎，四湖鄉公所評比第一名，四湖鄉長蘇國瓏代表授獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善在就職典禮頒發公共治理典範獎，林內鄉公所評比優等，林內鄉長張維崢代表授獎。（圖／記者蔡佩旻攝）



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