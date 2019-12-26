「中火2機組廢照」　彰化藍綠立委都挺：非關政治！減空污顧健康

▲中火2部機組生煤燃燒使用許可證、操作許可證遭撤除。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

為了捍衛中部人的建康，中火持續燃燒生煤，台中市府硬起來了！毅然決然地廢止2部機組生煤燃燒使用許可證、操作許可證，而緊鄰的彰化縣民長久以來被空污影響，苦不堪言，25日縣長王惠美表態支持後，今天藍綠立委不約而同表示，改善彰化人的健康，又不影響用電的情形下，這是好事一樁。

▲立委陳素月。（圖／記者唐詠絮攝）

民進黨資深立委陳素月指出，中火空汙由來已久，是在國民黨時代下建置，解決空汙是大家的共識，希望不是政治操作，最重要的是希望在降轉過程中，能同時兼顧用電無虞及民眾健康。

▲立委陳素月還在立院製作看板督促燃煤減量。（圖／立委陳素月國會辦公室提供）

彰化縣民進黨立委洪宗熠與國民黨柯呈枋都表示，顧健康跟政治議題無關，彰化的空污非常的嚴重，尤其在沿海更是可怕，彰化人的健康不能等，也經常在院會提出建言，希望能減少中火生媒排放量，為縣民的健康把關，如今撤照，再不影響冬季彰化供電量的情形下，當然支持。

▲立委洪宗熠更是對空污有深刻的體認。（圖／記者唐詠絮攝）

黃秀芳委員則表示，呼吸乾淨空氣是基本人權，在立法院多次針對中部空氣品質及中火議題進行質詢，讓中部空氣乾淨是大家的共識，希望空污議題不是政治炒作，撤照降轉也要兼顧民生用電的需求，極力要求除了降轉外，加速老舊燃煤機組退場更換燃氣機組，及加強氣體排放處理，才是解決根本之道。

▲黃秀芳委員。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美在擔任立委期間指控，台中火力發電廠建立約20年，讓彰化地區罹患氣管癌、肺癌等人數增加4.6倍，曾帶著鄉親北上陳情希望中央能重視縣民的健康。

▲立委柯呈枋也表態支持。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美指出，彰化這幾年的空污是非常嚴峻的，10台火力發電機都在開，當然就造成空氣汙染及癌症的罹患率真的比例非常高，以中央政府最近提出的數據包括太陽能及風力發電等等，關2台應該是沒有問題，尤其彰濱工業區發電量多達100MW、有非常大的發電，對台電供電量影響不大，當然冬季是非用電尖峰，但冬季氣流盤旋在中部，對空污會造成很大的影響，減少火力發電，對空氣汙染是會有改善。

▲王惠美說，撤銷中火許可，不影響彰化冬季用電。（圖／記者唐詠絮攝）

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，這是合理也合法，台中的中火、中龍鋼鐵是空氣最髒的區域，2大廠加起來的複合式汙染很恐怖，因此盧秀燕的決定合理也合法，因為該決策是4年前林佳龍跟台中市議會，還有藍綠共同決議每年減1成，今天盧秀燕只是在做林佳龍留下來的偉大政策，並說能源不是中央說了算，因為受害的是地方，替藍綠執行一致的夢想。

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