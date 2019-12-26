反滲透法排定27日朝野協商　民進黨團籲「3分鐘護民主」

▲民進黨團召開「請用三分鐘護民主，反滲透安心交流」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團力拚31日將《反滲透法》草案三讀，目前也排定27日下午由立法院長蘇嘉全召集朝野協商。民進黨團26日下午召開記者會，黨團幹事長管碧玲表示，民進黨團提出的《反滲透法》草案僅有12條文926字，三分鐘就可以讀完，只要讀完就會知道反對立法的人「是在用無限的想像，反對一個不存在的恐懼」，只要花三分鐘的時間看完條文就可以守護民主。

民進黨團幹事長管碧玲與民進黨立委王定宇、余宛如26日下午於立法院舉行「請用3分鐘護民主，反滲透安心交流」記者會，管碧玲表示，這幾天《反滲透法》在社會上引起一些反對的聲音，民進黨團呼籲朝野能夠就草案的具體內容進行協商，因此黨團今天也發出公文，請蘇嘉全在31日的院會前儘速召集朝野協商。

管碧玲表示，很多人都不知道民進黨團提出的《反滲透法》草案，其實只有12條文926字，質疑「反對、有疑慮的人真的有看過法案嗎」？她呼籲「給我們三分鐘，就可以護民主」，有任何意見的人總是要先看完條文才能就事論事，她有信心大家只要看完條文，就會知道反對立法的一方「是在用無限的想像，來反對一個不存在的恐懼」。

管碧玲說明，《反滲透法》最重要的前提要件是指在境外敵對勢力的指示、委託、資助下，作為政治獻金、違法從事競選活動、進行遊說、妨礙集會遊行，或是妨害選舉、公民投票等，犯行非常明確，「我們只罰行為，不因身分而處罰」。她說，《反滲透法》要防範的五種罪行就是民主政治最核心的部分，包括選舉與公民投票，規範的是最低限度的必要範圍，對行政權完全沒有授權，都是在現行的法律程序下處理，「不會有政府濫權的問題」。管碧玲說，《反滲透法》不會傷害台商的正常交流，也讓台生更專心地念書。

▲民進黨團幹事長管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



王定宇則表示，反對的人到底有沒有花三分鐘讀一下12條條文？包括鴻海集團創辦人郭台銘在看過法條以後，前後的說法都已經有所調整，表示「這就是溝通的過程」。王定宇指出，包括美國與澳洲在內的世界主流民主國家都已經有類似的立法，台灣站在台海的第一線到底需不需要立這個法，各政黨可以好好思考。

王定宇說，民進黨沒有要強推《反滲透法》的意圖，「這是保護全台灣2300萬人的法案，本來就不應該分黨派」。他指出，民進黨從5月至今針對《反滲透法》已經改了第3個版本，但國民黨團從今年5月31日民進黨團提出初版至今仍拒絕出席討論。

王定宇表示，在《刑法》、《國家安全法》、《國家機密保護法》、《國家情報工作法》及《通訊保障監察法》等法律中，針對境外敵對勢力都有一樣的定義，其中《國家情報工作法》與《通訊保障監察法》更是在過去國民黨國會多數時期所制定的法律，竟還有藍營人士質疑為何不將美國、日本列入其中，「讀一下書不難啦」。

余宛如也指出，現在全球的民主受到很大的威脅與挑戰，威權國家不斷利用網路等各種方起滲透到全世界的民主政體，近幾年包括德國、英國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大都在做防禦性民主的修法要捍衛民主，而台灣經歷過專制時代，更應該知道威權讓自由民主有多痛，因此更需要與全球共同捍衛得來不易的民主，呼籲國民黨可以跨黨派進行協商，「不要再拖了」。

管碧玲表示，全世界都已經走在台灣前面，而台灣又站在民主的最前線，民進黨團會按部就班進行協商，草案已列入31日院會處理。她也透露，這幾天陸續收到各方意見，其中還包括台商團體對草案提供具體明確、建設性的意見，「一個可以捍衛民主，又不會牽連無辜的好法律，我們對反滲透法很有信心」。

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