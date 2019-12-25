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夜市被譽為「台灣之光」？　他揭4醜態駁斥：不敢推薦給外國人

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▲▼ 基隆廟口夜市 。（圖／資料照）

▲夜市示意圖。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

夜市裡頭充滿台式在地小吃，不少外國遊客來台都指定要去逛逛，體驗當地文化。不過有網友就指出，夜市食物不僅有衛生疑慮，還時不時傳出高價坑殺觀光客的例子，讓他大嘆夜市根本是「台灣之恥」，他一點都不想推薦給外國人。

「身為台灣人，我真的覺得這文化很丟臉。」一名網友在PTT八卦版上發文，他表示台灣夜市被各大媒體譽為「台灣之光」，同時也是外國遊客必訪景點，但是仔細一想，很多夜市食物不僅有衛生疑慮，攤商重覆性又高，「整個夜市都賣一樣，臭豆腐、雞排、骰子牛、烤魷魚。」

請繼續往下閱讀...

他認為，很多攤商都是「哪個賺錢就一窩蜂賣」，一點都不用心，時不時還傳出觀光客遭坑殺的「價格不透明」消息。除此之外，去夜市吃東西時，肚子往往都還沒飽一半，就要花掉200元左右，遊戲價格也偏貴，送的玩具品質不佳，基本上很快就會壞掉，「每次要不是妹子吵著要去，根本不會有任何慾望想去。」

原PO還指出，很多夜市攤商都沒有開發票，也常哭訴陸客人數減少、生意不好，卻沒有想過如何進步、吸引台灣人消費，種種缺失讓他覺得蠻丟臉的，一點都不會想推薦外國人來夜市觀光。

▲▼ 師大夜市 。（圖／記者湯興漢攝）

▲對於夜市看法，網友掀正反討論。（示意圖／記者湯興漢攝）

貼文一出，不少鄉民相當認同，認為夜市已經大不如前，「以前還蠻好逛的，現在真的太貴了」、「你現在才知道喔」、「製造社會問題又不用繳稅」、「衛生乾淨弄得好覺得可以，偏偏台灣不重視」、「比吃店面還貴，除了可以逛一下打發時間外，CP值很低」、「髒、臭、亂、騙、跟風，無獨特性，逃稅」。

不過也有人表示，夜市環境雖然的確需要改善，但也沒有糟糕到是「台灣之恥」，「不滿再多，假日還是人擠人才是真的」、「衛生方面明明改善很多了」、「有店面的餐廳也不見得乾淨到哪去啊」。

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