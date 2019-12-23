最近搭高鐵票根別丟！　第6億名幸運兒可獲「一年無限搭乘年票」

▲高鐵實體車票先別丟！第6億搭乘幸運兒可獲高鐵一年無限搭乘年票。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

最近搭高鐵購買實體車票，票根別丟！台灣高鐵為答謝總旅運將突破6億人次，推出「六億搭乘 好事加乘」歡慶活動，第6億名旅客可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘台灣高鐵，而前、後一名購票的旅客（第599,999,999與600,000,001名乘客）也可獲得高鐵假期旅行程。

高鐵統計，自2007年1月5日通車營運以來，截至今年12月22日，累計已售出5億9千474萬餘張票，預計1月中旬累計售出張數可突破六億人次大關。第6億名旅客將可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘高鐵。

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▲台灣高鐵「六億搭乘 好事加乘」獎項。（圖／高鐵提供）

前、後一名購票的旅客（第599,999,999與600,000,001名乘客），則獲得「高鐵假期商務車廂自由行雙人遊」，前、後二名購票的旅客（第599,999,998與600,000,002名乘客），獲贈「高鐵假期商務車廂豐富行雙人遊」。

高鐵呼籲，近期購票乘客，如購買實體車票請務必保留票根，如為其他電子票證請多加留意活動網站的「乘客票號兌獎區」，TGo會員或持定期票、回數票的旅客如獲獎，高鐵公司將派專人聯絡；信用卡付款旅客由發卡銀行通知中獎，請再與高鐵聯繫。

▲近期購票乘客，如購買實體車票請務必保留票根。（圖／記者賴文萱攝）

另外，高鐵「六億搭乘 好事加乘」歡慶活動還有3種方式可抽車票，即日起至2020年1月31日止不限抽獎次數，參加都有機會。第一種：於第6億人次旅客產生前，民眾猜中第6億名旅客的進站車站，可抽標準車廂免費乘車票兌換券乙張，共66張車票獎項。

▲▼高鐵「六億搭乘好事加乘」車站布置。（圖／高鐵提供）

第二種：玩活動網站的闖關小遊戲，選好角色邊跑邊吃高鐵專屬寶物（如高鐵便當、TLife雜誌、TGo點數等）拿分數，得分最高者即抽標準車廂免費乘車票兌換券乙張，共計50張車票。最後一種，只要動動手指、透過Facebook隨手分享活動貼文就可參加抽獎，共將送出300張標準車廂半價乘車票兌換券。

高鐵強調，第6億人次旅客產生後，將於「六億搭乘 好事加乘」活動網站「乘客票號兌獎區」公布相關資訊，並於2月7日（五）公布「抽獎得獎名單」，敬請民眾留意活動網頁公告，主動與高鐵公司聯繫兌獎。

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