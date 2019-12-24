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「飛機失事前乘客想什麼？」苦主曝恐怖下墜經驗　目睹歪著飛：只想罵髒話

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▲▼飛機,乘客,旅客,航空,空服員,。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有網友好奇問「飛機要失事前乘客在想什麼」，竟然真的有人回答。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名網友日前在PTT的Gossiping板上發文問卦「飛機要失事前乘客在想什麼」，說如果有一台飛機，在3萬英呎的高空突然劇烈震盪、左歪右斜，再突然一個不合理下墜，「請問機上乘客再想什麼，有卦？」沒想到話題意外吸引一位有類似經驗過來人苦主回文，讓鄉民也直呼「活著就是推」、「這經驗也太恐怖。」

PTT網友tsaiyu回文表示，他之前從美國休斯頓要飛到墨西哥坎昆度假，結果一不小心太晚到機場，趕不上原本的飛機，被安排坐下一班。上機後，他的座位被安排在靠窗機翼旁，「結果飛機起飛後大概20多分後，左邊引擎突然『轟』的超大一聲，聽起來就好像爆炸一樣，然後飛機就像遇到亂流一樣失重往下掉。」

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▲▼飛機,航空,空中。（圖／pakutaso）

▲原PO說自己當時坐靠窗位。（示意圖／pakutaso）

不知道過了多久，機長好像用另一個引擎暫時穩住，飛機沒有繼續往下墜，「往窗外一看引擎好像還在，但你可以感覺到左邊引擎完全沒力，飛機是歪著一邊飛」，原PO說，當時機艙的情形，旁邊乘客都在大哭或尖叫，不然就是在喊「God……Lord……Jesus」，他自己則是不斷在罵髒話「哭夭唷！不會吧！哪有這麽衰？」然後後悔為什麼不早點出門，就不會因為趕不上飛機而搭上死亡班機。

tsaiyu說，過沒多久，機長就廣播說要想辦法飛回休斯頓，「機長還要我們做低頭，就像電影準備衝擊姿勢，整個飛機變得一片靜默，然後不時有啜泣聲」，而他心裡還是一直在罵髒話，「這時候很奇怪，反而不會想求神拜佛，只是想不斷罵髒話……好像是遇到鬼，以為罵髒話可以驅魔一樣。」

而故事結局也算完美收場，「就好像過一輩子的時間，窗外慢慢看到機場跑道，然後飛機慢慢下降，心裡一直在拜託『就差一點快到了，機長拜託！』」，最後安全降落時，全機上的人都在大聲歡呼、鼓掌、互相擁抱，「飛機還在跑道滑行的時候，旁邊還有一堆消防車跟著飛機跑，然後一堆消防隊去檢查引擎。」

▲機師,機長,駕駛艙,飛機。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲機長冷靜飛回原機場，讓乘客平安下機。（示意圖／Pixabay）

原PO說，後來安全到登機口，機長就在機艙口得意的笑，所有乘客出去時，都不忘握一下機長的手表示感謝。「下飛機後，原本以為航空公司會發紅包之類的（台灣新聞看太多），結果老美航空公司才不管你，馬上廣播說『我們準備好另一台飛機了，請大家去另一個登機門登機』。」

tsaiyu接著透露後續，說當時他心裡馬上靠腰，「剛下來腿都軟了，還馬上要我們再上飛機。」「結果原來的機長過來說要載你們飛過去，大家才乖乖的登機」，最後他也順利到坎昆，只是整趟飛行，他的腿都是軟的，「以上……飛機失事的心得供你參考。」

看到貼文後，鄉民紛紛傻眼，「活著就是推」、「這部是薩利機長」、「超恐怖的經驗啊，還好有驚無險」、「你應該從此再也不敢遲到了吧XD」、「光是看你的文字敘述就覺得怕了」、「機長的舉動有點帥啊」、「原本設計就是剩一顆還能飛，但還是嚇死人」、「太恐怖啦！這種事還是別碰到的好。」

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