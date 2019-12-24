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486先生喊：至少1千萬給同仁分紅、整體調薪達12%！　網見「新政策」感動了

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▲▼ 486先生宣布分紅至少1千萬 。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

▲486先生宣布，將有至少1千萬的盈餘分配給員工。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

記者張嘉晏／綜合報導

「486先生」陳延昶在2010年成立了486團購網，因為員工福利豐厚，被外界稱為是「幸福企業」之一。486先生今（24日）也在臉書宣布，明年公司迎來10周年，他除了會大幅為員工調薪，也將發出最少1千萬的盈餘給同仁分紅，消息一出羨煞萬名網友。

據本站新聞《486先生發604萬！26員工「每人分紅23萬」　網羨慕：有缺人嗎》指出，486先生在2018年12月宣布發給26名員工604萬的分紅，每人平均可領到23萬元，讓眾人超羨慕。

請繼續往下閱讀...

今年486先生又表示，目前公司員工擴增到50人以上，除了經營得比去年更好、獲利增加外，公司所有部門也都已經幾乎完善，同仁的戰鬥力和內涵都越來越好，大家都迫不及待迎接2020年的新挑戰。

486先生-陳延昶總經理。(圖／記者劉恒成攝)

▲486先生。(圖／本報資料照)

值得一提的是，他也在23日的經營會議上宣布3件事情：明年公司除了會大幅調薪，估計整體將達12%外，還會有「最少1千萬」的盈餘紅利分配給員工。

關於最後一點，486先生表示，自己藉由同事「頸椎受傷開刀」的事件了解到生活存在的風險，「如果一家之主受傷生病，可能會摧毀一個家庭。」因此他也宣布新政策，就是「公司將會照顧每位員工」，「哪怕受傷生病失去工作能力，公司也會永久照顧，泥媽的我就不信我們公司52個人養不起一個受傷生病的同事。」

網友們看到照片中每位員工笑得燦爛的樣子，紛紛留言表示「大哥太狂了」、「感動啊」、「全台最幸福的52個人」、「真是有情有義的好老闆」、「以後誇獎人要說：你這個人很486」。

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