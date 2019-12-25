台灣人為啥「聖誕節」過得這麼認真？　網笑：跟日本比算隨便了

▲有網友疑惑，台灣人為什麼聖誕節過得這麼認真，引發討論。（圖／ReadyGo提供）



記者林彥臣／綜合報導

一年一度的聖誕節又到了，各地街上都布置了聖誕樹與美輪美奐的聖誕燈飾，到處都充滿了溫馨、浪漫的聖誕氛圍，當然少不了的還有聖誕聚會跟交換禮物等等。但是有網友卻感到疑惑，在PTT女生板（WomenTalk）發文表示，聖誕節是西洋人的節日，但是台灣人為什麼過得這麼認真，引發網友的討論。

原PO發文表示，台灣各大城市聖誕氣氛濃厚，各種擺設跟晚會都有，經過店家時各種Christmas音樂，個人也滿喜歡城市這種熱鬧的氣氛，但聖誕節算是洋人的過年不知道為啥，一堆人比洋人還認真過節，這種感覺有點像是美國人到了農曆過年全體都市突然開始擺設春聯，然後接上放著中國娃娃祝大家恭喜發財的概念。

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網友在推文中回應表示，「找個節日放鬆一下」、「商人的節日，跟情人節一樣」、「發大財啊」、「商人很用力的行銷，讓大家覺得是不是也要應景一下吧」、「因為平常生活很無聊啊 找個節日過一過無妨吧，這樣也在嘴崇洋媚外是在哈囉」、「當然是為了$ 商人推出來的 商機無限」。

▲但是有人認為比起日本人聖誕節一定要吃蛋糕相比，台灣人過節算隨便了。（圖／pakutaso）



但是也有人認為跟其他國家相比，台灣人過聖誕節不算特別認真，「沒出國過？看看首爾和上海吧」、「日本加上年末的忘年會之類的認真很多」、「比起日本，台灣過得很隨便了」、「日本比台灣還重視聖誕節，通常還會買聖誕節蛋糕慶祝」。

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