藍營「完全執政」南投　第二選區許淑華連任機會大有望拚縣長

▲許淑華去年因力挺韓國瑜打扮「神力女超人」而聲名大噪。（圖／記者林敬旻攝）



記者顏如玉／綜合報導

近幾屆立委、縣長選舉結果，南投都由藍營把持，今年第一選區的馬文君、第二選區的「神力女超人」許淑華都要力拼連任，尤以許淑華最被外界看好，而她也從不諱言爭取連任後，自己政治生涯的下一步，就是要力拼南投縣長，目前看來機會相當大。

國民黨在南投可以說是「完全執政」，從第七屆立委改成單一選區兩票制開始，連三屆都由藍營把持立委席位。2008年第一選區由吳敦義擔任立委，隔年當上行政院院長後，由馬文君補選上任；第二選區則是林明溱當選，2012年連任成功後選上南投縣長，2015年許淑華透過補選上任，從南投市長轉戰區域立委。

目前南投縣包括縣長、2席區域立委都是國民黨代表，縣議會也過半數，雖然第一選區受到來自民進黨蔡培慧來勢洶洶的挑戰，但馬文君在地實力堅強，要連任立委的機會也不小。

第二選區的許淑華倒是更被看好，儘管該選區有5人參選，但幾乎都不構成威脅，當地政界人士普遍看好許淑華連任。許淑華從南投縣議員擔任到2屆南投市長，再到2任南投立委，她先前就不諱言，若是連任成功，下一步就是要爭取擔任縣長。

現任南投縣長林明溱過去在參選縣長時，馬文君、許淑華也是競爭者，3人經過民調決定輸贏後，由林明溱勝出，如今他已經擔任2屆縣長，2022年的縣長選舉，也讓外界相當期待，許淑華是否會代表國民黨出征。