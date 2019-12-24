2020台灣燈會主展區明年登場　盧秀燕：以工代賑優先雇后里人

▲市政會議前，由在地藝人先吹奏薩克斯。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會主展區后里花博園區明年2月8日至23日盛大登場，台中市長盧秀燕24日在市政會議表示，2020台灣燈會有3大特色，包括副展區展期長達65天，是史上最長燈會，更是史上第一「有香味、會飄雪」的台灣燈會，台中好吃、好玩又好買，她並允諾會盡量「以工代賑」雇用后里人，將遊客帶進后里消費，將經濟拉進后里。

▲盧秀燕表示，燈會期間會盡量優先雇用后里人。

市政會議上午移師后里舉行，由觀旅局長林筱淇及新聞局長黃國瑋進行「2020台灣燈會在台中」專案報告，林筱淇指出，副展區文心森林公園已在12月21日展出，展至明年2月23日，長達65天，主展區在后里花博園區，占地約35公頃，將從明年2月8日展至23日展出。

▲新聞局長黃國瑋說明燈會宣傳事宜。

林表示，后里森林園區以「森林秘境」為主題，規劃有倡議社區與環境共存的「里山禾樂燈區」、融合新住民多元文化的「新囍同歡燈區」、呈現多元信仰的「好神宗教燈區」、展現台中各區特色的「璀璨29花燈車燈區」、聚集友好城市祭典特色的「國際友誼燈區」、展示達人傳統技藝的「花燈競賽區」，以及邀請桃園、新竹、雲林、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、金門共同展覽的「好市共榮燈區」，由於園區座落在軍事營區，也特別規劃「軍事燈區」。

此外，森林秘境也規劃豐富展演活動，包括開幕、閉幕日有8百台、平日則有5百台無人機動態演出，打造「無人機流星雨」；每天並有國內外表演團隊從晚間5點至9點輪番登台演出，還有新住民文化展演、宗教文化表演等，精彩可期。

新聞局長黃國瑋指出，為擴大宣傳2020台灣燈會，市府除了邀請擁有百萬粉絲的「網紅帶你去燈會」、製作動畫懶人包、交通全攻略圖卡等多元方式，讓民眾更了解交通接駁；對於各燈區亮點介紹則規劃「名人帶你逛燈會」、亮點影片、主題之夜及揭露幕後故事等，歡迎全國民眾參與盛會。

市議員陳本添表示，感謝盧市長將台灣燈會辦在后里，為后里帶來更好的收益，建議採「以工代賑」方式，創造后里人在地就業；並希望交通局做好交通接駁規劃，讓遊客白天到后里遊玩、晚上賞燈會，避免造成交通衝擊。

盧秀燕說明，為了讓后里在舉辦2018世界花卉博覽會過後，持續繁榮，因此市府將2020台灣燈會主展區放在后里，讓「后里當主人」，整合后里在地店家、觀光資訊及交通接駁設計APP，並提供「后里好事多、消費送汽車」好康優惠，她也允諾會盡量「以工代賑」用后里人，並將遊客帶進后里消費，將經濟拉進后里。

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