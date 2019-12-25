政見會／回擊藍營批「用肺發電」　蔡英文：國民黨擁核才是「用命發電」

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日下午2時登場，由總統蔡英文再度對決國民黨總統候選人韓國瑜及親民黨總統候選人宋楚瑜。蔡英文在第二輪政見發表時提到綠能議題，她強調，蔡政府接受馬政府遺留下來的空污等問題，面對國民黨狂轟「用肺發電」，她回嗆，國民黨擁核才是「用命發電」。





▲第二場2020總統電視政見會，蔡英文。（圖／中選會提供）

蔡英文表示，馬政府做不到的綠能發展，蔡政府來做，國民黨批評蔡政府推動風電，事實上，風電帶來1.2兆產值，帶動2萬就業機會，以及綠能產業鏈。歐盟把核能納入綠能也是假訊息，理事會已經澄清，德國也再宣示非核家園。另外，太陽光電的裝置容量，已經是馬政府時期近3倍。

蔡英文指出，馬政府2015年首座離岸風場跳票，但台灣首座離岸風場已經在今年商轉，她不敢相信藍營繼續用落伍的觀念來批評蔡政府發展綠能，韓國瑜的能源配比發展，自己幫忙算過，要到2035年才能全力衝刺綠電，如此一來，不只要核四，還要核五、核六，要蓋在哪裡？核廢料放哪裡？核廢料的痛，韓市長問問新北市民就知道。

蔡英文強調，民進黨沒有「用肺發電」，反倒是藍營擁抱核能，才是「用命發電」。

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