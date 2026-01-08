國軍：F-16已完成防撞地系統整合　預計2027年全數完成升級

▲國防部長顧立雄、副參謀總長執行官黃志偉9日到立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

空軍上尉辛柏毅6日晚駕駛F-16V戰機，疑因模組化任務電腦（MMC）故障釀失聯。軍方今（8日）指出，MMC就是飛機大腦功能，去年初裝上機後，故障率已明顯降低，現在狀況趨於穩定。至於裝載「自動防撞地系統」（Auto-GCAS），軍方說，美方已經完成我方F-16戰機的系統整合，正在試飛，預計2027年完成升級，而向美國新採購的F-16 C/D（Block 70）是裝載「數位式」飛控系統，所以出廠時就具備Auto-GCAS。

空軍先前規劃將現有139架「類比式」飛控系統的F-16 A/B（Block 20），透過「鳳展專案」升級為「數位式」飛控系統的F-16V戰機，構改方面已於2023年底全數完工。不過因為2018年6月發生飛官吳彥霆駕駛F-16戰機撞山殉職案，立法院同意編預算加裝Auto-GCAS，空軍並於隔年將此項目追加進鳳展專案。

國防部長顧立雄8日率軍方官員赴立法院外交國防委員會專報並備詢。針對Block 20何時完成裝載Auto-GCAS？顧立雄答詢藍委徐巧芯時表示，預計2027年完成；空軍參謀長李慶然則指出，2028年是指鳳展專案全案完成時間，Auto-GCAS則預計2027年，而向美國新採購的Block 70是裝載「數位式」飛控系統，所以出廠時就具備Auto-GCAS。

有關Block 70進度，李慶然表示，去年底已經完成組裝10架，還要等待下一階段飛測。顧立雄說明，首架測試項目會比較繁複，若測試順利，第二架之後就會加速；截至1月7日止，Block 70生產線在線組裝56架中，包括46架單座機、10架雙座機。

對於於Block 20升級為何要花這麼久時間？李慶然說，因為美軍Block 25、Block 30也是使用「類比式」飛控系統，跟我方是同步進行升級，所以沒有任何延遲，「他的飛機到現在一架都沒有上機（指Auto-GCAS），進度跟我們是一模一樣」。

當民進黨立委王定宇質詢時，李慶然則證實美方已經完成我方Block 20的Auto-GCAS系統整合，正在做試飛，只是類比要轉成數位系統，要測試的項目非常多，且有危險性，所以要花這麼多時間。副參謀總長執行官黃志偉上將表示，現在防撞地系統最主要測試飛控電腦，線束跟結構方面已經備料且完成設計，其他硬體設備及設計都已經完成。

王定宇形容，過去防撞地系統是用在數位式的戰鬥機，從來沒用在類比式戰鬥機，這次升級有點像特斯拉全自駕系統要裝在手排老爺車。

至於MMC系統方面，李慶然說，該系統就是飛機大腦功能，所有導航、飛行、控制、武器都是藉由該系統處理。王定宇詢問，MMC系統失效會有何影響？李慶然表示，這系統非常複雜，但故障態樣非常多，要看是Level 1或Level 2，影響到的裝備不一樣，不過有些故障自己會恢復，像是透過重置電門9成會恢復，恢復時間要取決故障狀況，大概幾秒就可以。

黃志偉指出，MMC就跟使用一般電腦一樣，有些故障是「暫態性」，會給故障代碼，不過實際上在飛機上沒有影響，過一會就會恢復，最糟糕的情況是對飛機姿態判斷的顯示不正確 ，但飛機上有備用系統，飛行員會按照黃卡處置，立刻參考備用系統做相關處置，可是因為當飛行員碰到複雜多變的狀況時，要看座艙有無其他情況會影響到判斷或操作，尤其類似空間迷向加上生理受影響，處置上都會受影響。

王定宇詢問，當有「暫態性」問題， 軍方有無向原廠提出修改或精進？黃志偉說，20多年前第一次接收F-16戰機時，每架一定時間會有系統重新適應的狀況，不過在測試過程會慢慢發現缺點，大概一陣子就會穩定，而現在MMC去年初上機後，故障率明顯降低，現在狀況趨於穩定，故障率並沒有高於其他系統。

另外，王定宇也提到，有國軍反應112G求生發報機在淺水時都會失效，到底有無問題？黃志偉表示，這是美軍現役求生發報機，有戰場加密功能，所以經過國軍爭取後，美方才供售給我方，當飛行員彈射座椅那刻會自動發射訊號，另外也有海水觸發功能，不過因為這是「無線電機」，只要在水底下，訊號都無法出來，所以並沒有因為落水就失效的問題，而是受到環境限制。