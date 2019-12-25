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郭台銘批反滲透法　陳其邁：國安問題是全民共識

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▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者翁進忠攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者翁進忠攝）

記者蔣婕妤／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日表示，反對綠營在12月31日通過反滲透法，嗆要帶團到立院抗議。對此，行政院副院長陳其邁25日受訪時表示，相信國安問題是全民共識。

陳其邁表示，中國大陸對台灣的威脅除了軍事鎮嚇，對台灣社會各系統的滲透非常嚴密，從宮廟、還有特定政黨，對於治安、社會的各層次滲透非常嚴重。所以「反滲透法」確保台灣整體的國家安全或對於社會的穩定，都非常能夠來補足台灣國家安全相關的法制漏洞。

陳其邁說，不同法令的立法技術上，國會各朝野政黨都可以提出不同意見討論，相信國家安全是全民的共識，中國大陸對於台灣的滲透在各行各業，尤其在軍事單位或相關國家安全單位，在很多相關事件都非常清楚，「我們對中國滲透，國人也普遍感到非常憂慮，所以立法有其必要性，內容或條文怎樣更補足國家安全漏洞，這在國會可以討論。」

另外，針對陳師孟爭議，陳其邁回應，「我的工作是行政院副院長，監察權對於司法權監督的界線，因為涉及憲法相關一些規定，最好的方式是由兩院之間協商建立制度。因為相關這些討論其實在很多個案上，兩院過去也有一些交換意見或討論，希望這次可以藉由兩院協商，能把監察權對司法權行使的界線建立制度，這是一個比較長遠的作法。」

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