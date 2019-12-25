女醫生平安夜魂斷診間！慘遭病人家屬「割喉放血」…氣管食管全斷血流乾

▲北京民航總醫院。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

北京民航總醫院急診科一女醫生24日6時許在診間看診中，突然被患者家屬持刀襲擊，慘被割喉放血，當場倒血泊。事發後，55歲的犯罪嫌疑人被刑拘。25日凌晨，醫院發文稱，楊文醫生因頸部嚴重損傷，經搶救無效，於零時50分不幸去世！

綜合陸媒報導，微博有網友24日上午PO文表示，「北京的民航總醫院一醫生在值班期間被患者襲擊」，引發廣泛關注。曾在民航總醫院工作的皮膚科醫生徐宏俊在網路發文稱，楊文醫生在值班過程中，被一名95歲老人的家屬持刀砍傷。

據知情人透露，楊文醫生是一位50歲左右的醫生，人非常好，「遭受到致命傷，頸部氣管、食管都被砍斷。」有網友表示，事情的起因是患者家屬認為95歲的病人治療效果不佳。

一名醫院保潔人員表示，事發後醫院急診搶救室內地板上都是血跡，後來他們曾進屋清理。

▲女醫生平安夜魂斷診間。（圖／翻攝自紅星新聞）

12月24日下午，民航總醫院急診室大樓外停靠了多輛警車，而在急診室內也有多名警察及保全駐守。但是，醫院門診、急診等科室仍處於正常開放狀態。

據公開資料顯示，受傷醫生為副主任醫師，目前在北京大學醫學部在職攻讀碩士生，曾在北京協和醫院急診科進修，主要從事高血壓病的防治及研究工作，並長期在急診工作，對危重病的搶救及診治有一定經驗。

25日凌晨，民航總醫院官微發佈消息稱，「2019年12月24日6時許，該院急診科楊文副主任醫師在正常診療中，遭到一位患者家屬的惡性傷害，致頸部嚴重損傷，楊文醫師終因傷勢過重，經搶救無效，於2019年12月25日零時50分不幸去世。」

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