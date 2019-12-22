新北鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客　店家回應了

記者鄒鎮宇／新北報導

「吃個宵夜也被威脅…」新北市一名女網友到土城某鵝肉店買消夜時，起初只點3樣小菜，最後卻被店家硬加到5樣菜、嗆「黑白兩道都認識…不買單就走不出這道門」，讓她把身上的1200元都付出來才能離開。對此，店家也做出回應，反控是女客人點餐後不認帳。

該名女網友在臉書社團「爆料公社」PO文指控，她和朋友兩人到鵝肉店購買炒螺肉、炒生腸、鵝肉前半段1/4切盤等3樣菜，沒想到老闆娘自顧自地推薦其他菜，並直接切片裝盤、廚房也開始烹調，讓原PO非常緊張，「身上就只有1200元不需要也不想多點，只要原本的3道菜」。

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▲原PO身上僅帶1200元，最後全交給店家了。（圖／東森新聞）



▲原PO表示，店家除了多加菜收錢之外，價格還亂算。（圖／翻攝爆料公社）



沒想到，老闆娘卻緩緩地說「等全部炒好再算錢就好了，廚房都在做了，不用急著算錢」，隨後將軟絲、蚵酥、鵝胗拿出，要求原PO支付費用，雙方也因此陷入爭吵。

老闆的兒子從廚房走出來表示，蚵酥店家可以自行吸收，但另2道菜原PO一定要買單1500元的5樣菜，「我們黑白兩道都認識」，並要求原PO去領錢支付不足差額。

原PO說，她們仔細比對菜色跟牆上的價後，發現這5樣菜僅要1250元，並非店家所說的1500元，「我們一一對過菜單，確認每個價格，才說他們算錯…算起來1250元，但身上只有1200元，最後讓我們付1200元才走出來」。

▲由於原PO當下沒有報警，雙方只能各說各話。（圖／翻攝爆料公社）



▲老闆娘認為，女客人故意點菜後不付錢。（圖／東森新聞）



面對指控，老闆娘出面喊冤，表示菜色都是女客人點的，對方當下點完餐就馬上要算錢，最後卻不認帳，「我從年輕做到老，都不曾遇過這種客人…她說她沒錢啦，菜炒一炒卻又不拿走」。老闆娘的兒子也說，他們將菜都炒好、裝好後，客人才不斷「刁難」，且菜都全都是他們點的，店家完全沒有私加其他的菜色，覺得被冤枉。

由於當下雙方都沒有報警，監視器畫面也沒有聲音，因此整起事件也陷入羅生門。網友看完也留言，「不用怕，真的黑白兩道認識的不會掛在嘴巴上，報警就對了」、「監視器沒有聲音，有跟沒有一樣」、「黑白兩道我也都有認識的，只是他們都不認識我」、「真實情況猶待考證，否則各說各話」。

事後，原PO解釋，由於沒遇過類似情況，當下沒有想到要拿手機出來錄影，「沒報警的原因是我們不是當地人，怕正面衝突可能導致對方情緒失控，如果警察抵達前對方有進一步動作或傷害那怎麼辦，所以當下想法只想趕快離開這裡」。

▼店家反控女客人刻意刁難，還會翻開餐盒檢查菜色。（圖／東森新聞）



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