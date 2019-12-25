時力質疑炒地「暴利5000多萬」　鄭宏輝舉證反咬：難道黃國昌是炒地王

▲高鈺婷、黃國昌、邱顯智24日召開「比韓國瑜還離譜，鄭宏輝的土地重劃煉金術」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

時代力量立委候選人高鈺婷24日與立委黃國昌、不分區立委候選人邱顯智召開記者會，揭露民進黨立委候選人鄭宏輝介入新竹市金雅重劃區案，短短一年竟然獲取5304萬暴利。鄭宏輝24日表示，嚴正否認時代力量的指控，反嗆時代力量與國民黨根本是聯手抹黑他，若時代力量認為他有違法，歡迎向法院檢舉提告，不要用口水戰模糊焦點。

鄭宏輝針對時代力量的指控表示，自己過去確實曾參與不動產投資，但所有的行為均符合法律規範，所有財產均如實依法申報，絕對經得起社會的檢驗，不知時代力量所稱「一年獲利5304萬」從何而來，根本就是誇大不實的指控，如果時代力量有任何疑慮，歡迎到法院檢舉提告，不需要用口水戰模糊選戰焦點。

▲時代力量立委候選人高鈺婷。（圖／記者周宸亘攝）

鄭宏輝反問，若依照時代力量的質疑與邏輯，根據時代力量的財產申報資料，立委黃國昌共申報15筆土地、8筆建物，範圍遍及竹東、板橋、汐止及宜蘭三星，其中土地持有人還有黃國昌的妻子與兒子，難道就可以封黃國昌是「時力炒地王」，甚至用家人當人頭逃稅。

鄭宏輝也針對高鈺婷表示，高鈺婷夫婦總共申報11筆股票，其中有被稱為「小金雞」的威鋒科技未上市股票，而且還是以每股10元持有，根據12月24日興櫃市價每股147元計算，難道也可質疑高鈺婷是否涉及「內線交易」，是不是可以稱為「炒股女王」。

▲鄭宏輝表示，自己過去確實曾參與不動產投資，但所有的行為均符合法律規範。（圖／記者蔣婕妤攝）

鄭宏輝說，高鈺婷夫婦共申報了11筆股票，其中，有被市場稱為「小金雞」威鋒電子未上市股票，更以每股10元持有，而根據12月24日興櫃市價每股147元計算，難道也可質疑高鈺婷是否涉及「內線交易」，是不是可以稱為「炒股女王」。

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