馬文君競選總部架超大聖誕樹　張善政出席點燈：過去3年很黑暗

▲馬文君草屯競選總部設千盞紙燈。（圖／取自粉專／立法委員 馬文君）



記者顏如玉／綜合報導

國民黨副總統候選人張善政24日下午來到南投，除了參訪南投老戲院咖啡廳、青年座談會，晚間也來到立委馬文君的草屯競選總部，出席「點亮聖誕樹，草屯亮起來」的活動，期盼點燈活動不只照亮黑夜，「過去三年我覺得我們都生活在黑暗中，希望大家投下正確的一票，讓國家明年變成黎明、有希望！」

南投第一選區立委馬文君從政多年，在地實力堅強，今年雖然飽受來自民進黨蔡培慧的威脅，不過仍有南投縣長林明溱等人給予幫助，而她也積極開拓社交網絡增加曝光度，近日則搭上耶誕風潮，馬文君在競選總部架設超過4公尺的超大聖誕樹，另外還搭配千盞紙燈地景藝術，期盼讓選民感覺選舉過程更加溫馨且歡樂。

▲馬文君競總設立超高聖誕樹。（圖／取自粉專／立法委員 馬文君）



今為平安夜，馬文君早早就在粉專預告神秘嘉賓張善政將會蒞臨草屯，和鄉親們一同點亮大型聖誕樹，馬文君表示，今天點燈的意義，最重要的就是希望明年充滿光芒與希望，「過去社會總是感覺很沈悶、委靡，這次我們競選總部做一點不一樣的呈現，讓未來台灣、社會都更好。」

張善政來到馬文君競選總部，在點燈前也特別致詞，表示過去三年都覺得自己生活在黑暗中，「今天我們點燈，讓黑暗中出現光明，也希望國家明年在大家投下正確的一票後，能別再待在黑暗中，變成黎明、有希望。」

▲張善政和馬文君一同點燈。（圖／翻社自粉專直播影片／立法委員 馬文君）