批綠強推《反滲透法》不符程序正義　藍委籲暫緩：交給新國會來審查

▲國民黨團召開「反滲透法＝新戒嚴法 綠色恐怖新年賀禮」記者會。（圖／立法院國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

立法院民進黨團預計要在12月31日院會中力拚《反滲透法》三讀，國民黨團24日召開記者會，痛批《反滲透法》沒有行政院版本，也未經委員會逐條討論，違反程序正義，此外，藍委也痛批，法案中所指滲透來源定義不明，內容幾乎可用包山包海形容，對於在中國大陸超過百萬台商、台生、台青將陷入險境，形同綠色恐怖罩頂，呼籲蔡政府懸崖勒馬。

國民黨團總召曾銘宗批評，蔡政府一再強調《反滲透法》攸關國家安全，卻沒有行政院版本，也不願在內政委員會逐條討論，認為如此倉促立法，根本不符合程序正義。

曾銘宗指出，《反滲透法》第2條：「境外敵對勢力，指與我國交戰或武力對峙之國家或團體。主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體，亦同」，就是《刑法》第100條復辟，連主張政治立場權利都沒有，根本是箝制人民的言論、新聞自由。此外，滲透來源內容幾乎可用「包山包海」、「霸王條款」來形容，對於在中國大陸超過百萬台商、台生、台青將陷入險境，形同綠色恐怖罩頂。

除此之外，曾銘宗表示，《反滲透法》的刑責相當的重，都在7年以下有期徒刑，整部《反滲透法》看不到任何一條救濟管道，完全交由檢察官查察，萬一檢察官失察，將導致人民陷入冗長訴訟的災難，對人權將有重大侵害，「國民黨團支持有助於國家安全、安定的任何法律，但呼籲民進黨面對如此重大國安法案，應交由內政委員會逐條審查，多辦幾場公聽會後，再來完成立法。」

立委王育敏表示，民進黨急推的《反滲透法》，定義模糊、牽涉太廣、影響層面太多，一旦通過，連到大陸旅遊都會可能動輒得咎，實質上侵害人民權益，通批民進黨要讓台灣回到戒嚴時代，更可怕的是，一旦檢察官認為有接受、資助敵對勢力的臆測，就可以不斷地傳喚約詢，台灣會變成「特務治國」，司法恐淪為政治工具，任意濫權、整肅異己的打手。

王育敏認為，如果《反滲透法》真如民進黨所說得如此重大，應交給新民意來審查、決定，草率地在12月31日通過，不僅無法帶給台灣人民安全保障，甚至侵害更多廣大台商、台生的權利，希望蔡政府懸崖勒馬。