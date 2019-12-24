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黃國書：如果我擅於經營網軍　網路形象有可能這麼低嗎？

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▲▼邱毅、黃國書。（合成圖／ETtoday資料照）

▲邱毅、黃國書。（合成圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅24日指稱「卡神」楊蕙如網軍的帳號idcc，其IP位置在民進黨立委黃國書國會辦公室裡面，而idcc帳號由一位名叫湯文馨的人所有，此人不僅是黃國書立委助理，還是藍風整合行銷公司的董事。對此，黃國書24日受訪時表示，「如果我是善於經營網軍的人，我的網路形象有可能這麼低嗎」，強調自己從來從來不擅長經營網軍，所以也覺得莫名其妙。

國民黨中央24日上午舉辦「民進黨的暗黑網軍」記者會，會中由國民黨兩位副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區提名人邱毅共同主持。邱毅表示，楊蕙如被起訴引起台灣社會震撼，雖然楊蕙如人間蒸發，但線索還在，而且網軍還在暗黑世界肆虐，網路各個地方都有網軍身影。

邱毅指出，楊蕙如網軍的帳號idcc，IP位置在民進黨立委黃國書辦公室裡面，idcc帳號是誰所有，是一位名叫湯文馨的人，這個人有兩個身份，一個是黃國書立委助理，另一個是藍風整合行銷公司的董事。

邱毅指稱，2018年3月8日湯文馨跟民進黨新聞輿情部成員陳泳璋之間有電子郵件的來往，內容就是雙方的合約書，甲方簽約代表就是蔡英文，乙方是南風整合行銷公司代表葉振興。4月開始，藍風整合行銷每半個月就得向民進黨中央做網軍運作的報告。

邱毅痛批，湯文馨直接經營網軍公司與民進黨中央簽約，專職替民進黨帶風向，外交官蘇啟誠就事這樣活活被害死。

▲▼「民進黨的暗黑網軍」記者會，副秘書長蔡正元、張顯耀、邱毅(要正義連線)。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新黨不分區立委候選人邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，黃國書24日上午接受電訪時說，「如果我是善於經營網軍的人，我的網路形象有可能這麼低嗎」？他表示，自己從來不擅長經營網軍，「這個不是我擅長的啊，我也覺得莫名其妙」，且他從來也不看PTT，更沒有時間去經營網路的事情，「坦白說如果我會的話，我也很想啊，想要網路很強啊」，強調自己每天幾乎所有的時間都在跑基層與選民接觸。

黃國書說明，國民黨只是抓到了一個他已經離職的助理，且曾經在PTT上發言與楊蕙如使用同樣的IP，「可是那個IP也不是我辦公室有的，是整個立法院的2、3樓都是」，只不過是他的助理在多年前曾經使用那個IP在PTT上留言，當時主要是針對運動改革的討論在網路上留言，不過助理也都已經離職了。

黃國書指出，包括之前講的助理焦佳弘或今天的湯文馨，他們都已經在2017年12月31日前陸陸續續離職，「他們當初離開的時候我也很痛苦，因為突然間辦公室都沒有助理，我還求他們不要離開」。不過他表示，立法院的助理也沒有辦法留人家很久，每個人都自己的想法與專業，「他們要往外發展，我也留不住」。

黃國書也反批邱毅「指桑罵槐」，強調網軍案與他完全沒有關係，就是在一個完全沒有證據的情況之下做出的烏龍指控。他表示，湯文馨是他早在兩年前就已經離職的助理，邱毅卻硬要拿助理工作證明書指稱就是他的助理，「他們明明知道可是卻要惡意這樣來攻擊」，更直言已經準備委託律師來提告。

此外，黃國書也強調，自己也從來沒有在辦公室看過楊蕙如，根本就不認識她，也從來沒有出現在他的辦公室。

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