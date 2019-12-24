「輿情專案被扯成網軍」　民進黨反擊邱毅：同一組信用破產的人抹黑造謠

▲「民進黨的暗黑網軍」記者會，副秘書長蔡正元、張顯耀、邱毅，組成「要正義」連線。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者陶本和／台北報導

國民黨前立委邱毅24日拿出民進黨與藍風整合行銷公司的合約，咬定這是民進黨操控網軍的證據。對此，民進黨發言人劉康彥表示，該合約是黨部委託的網路輿情專案，許多公司與機構會做的資訊蒐集，其中包括各種假訊息、不實謠言，也包括邱毅等人在內的抹黑。

對於邱毅等人召開記者會指稱民進黨中央有暗黑網軍，民進黨發言人劉康彥表示，邱毅等人擅長指鹿為馬，烏龍爆料的紀錄輝煌，尤其邱毅曾赴中國指太陽花為香蕉事件，更成為國際笑話。

邱毅24日上午指出，楊蕙如網軍的帳號idcc，IP位置在民進黨立委黃國書辦公室裡面，idcc帳號是誰所有，是一位名叫湯文馨的人，這個人有兩個身份，一個是黃國書立委助理，另一個是藍風整合行銷公司的董事。

邱毅還說，2018年3月8號，湯文馨跟民進黨新聞輿情部成員陳泳璋之間有電子郵件的來往，內容就是雙方的合約書，甲方簽約代表就是蔡英文，乙方是南風整合行銷公司代表葉振興，到4月開始，藍風整合行銷每半個月就得向民進黨中央做網軍運作的報告。

對此，民進黨發言人劉康彥表示，邱毅等人召開記者會，會中穿鑿附會，言之鑿鑿指民進黨中央有暗黑網軍，「邱毅等人擅長指鹿為馬，烏龍爆料的紀錄輝煌，尤其邱毅曾赴中國指太陽花為香蕉事件，更成為國際笑話。」

至於邱毅所提出的合約，劉康彥表示，這是民進黨中央黨部委託的網路輿情專案，是許多公司與機構都會做的資訊蒐集，其中包括彙整各種假訊息與不實謠言，諸如邱毅等人在內的各項抹黑資訊。

劉康彥表示，四年前的同一天，同一組人召開抹黑記者會，在記者會上邱毅大言不慚否認自己曾在法院上，因為抹黑蔡英文而當庭道歉一事，最後因為錄音檔曝光還惱羞成怒，十分諷刺。

劉康彥說，非常遺憾四年後看到同一組信用破產的政治人物，持續以抹黑造謠的方式，活躍於政壇，呼籲選民用選票拒絕這樣惡劣的政客行徑，提升台灣選舉風氣。

根據邱毅提出的爆料內容，契約中載明，服務範圍部分包括：一、各類網路訊息彙整；二、網路輿情分析系統建構；三、網路訊息謠言處理SOP；四、收集各國資訊安全強化機制研究資料。

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