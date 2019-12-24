「混、跑、推、騙、茫、罷」！韓國瑜上任週年　綠營送6關鍵字

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜就職週年，市政府24日召開記者會，不過民進黨高雄市議員們提前1個半小時搶先召開記者會，送上週年關鍵字，分別是「混、跑、推、騙、茫、罷」，其中的「茫」字跟韓國瑜傾聽之旅的三字心得同樣，市議員黃文益解釋：「一個愛喝酒的草包會導致亡國」。

▲韓國瑜市長就職週年，高雄市綠營議員搶先送上6關鍵字:「混、跑、推、騙、茫、罷」 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市綠營市議員一字排開召開記者會，表示要對於韓國瑜就職一週年送上六個關鍵字：「「混、跑、推、騙、茫、罷」，其中的「茫」字就跟韓國瑜在結束傾聽之旅之後的三字心得「悶、苦、茫」一樣；黃文益說：「一個人無知愚昧是無止盡」，強調過去在議會質詢的時候有送給韓國瑜一個酒測器，當時韓說自己並非是貪杯之徒，但他認為韓國瑜很愛喝酒，所以把這個「茫」字拆來看「一個愛喝酒的草包，就會導致亡國」。

▲韓國瑜市長就職週年，綠營議員黃文益說「茫」就是：喝酒的草包會導致亡國 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃文益指出，「茫」字很適合韓國瑜，「他常常一臉茫然，對於高雄市政，一臉茫然，對於國政一臉茫然，完全可以告訴人家，韓國瑜臉上浮現這個字，就是茫，台語說喝到醉茫茫」，甚至用台語酸：「喝到茫茫裝到捶捶」，諷韓就想要當總統。

韓國瑜在傾聽之旅的「茫」字解釋，明顯跟黃文益不一樣，韓國瑜說這趟傾聽之旅從南方出發，看了好多人事物，「形容台灣第一個字就是悶」，感覺一口氣出不來、悶在那裡；第二個字就是「苦」，好多人民都過得好辛苦，因為經濟非常困難；第三個字就是「茫」，不知道未來會怎樣，可以說是非常可怕的。

▲韓國瑜市長就職週年，高雄市綠營議員搶先送上6關鍵字:「混、跑、推、騙、茫、罷」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜市長就職週年，高雄市綠營議員搶先送上6關鍵字:「混、跑、推、騙、茫、罷」 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜當時在接受電台訪問時也說，台灣人有勤勞、認真、好客、重視教育以及愛儲蓄的優點，但如今台灣人卻有「悶」、「苦」、「茫」的現象，「台灣不能再這樣下去，未來一定要改變，年輕朋友也要趕快國際化。」