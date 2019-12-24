ET快問快答／王金平最後關鍵站出來合體韓國瑜？　9304位網友：不用





▲韓國瑜、王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選進入倒數18天，對於前立法院長王金平是否會在關鍵時刻站出來力挺國民黨總統候選人韓國瑜，近王人士強調，王金平認為幫立委，就是在幫「國民黨」。根據《ETtoday新聞雲》最新的網路聲量調查，有9141位網友不同意王金平站出來力挺韓國瑜不是藍軍勝選關鍵之ㄧ的說法。

另外，爭取國民黨總統初選未果的王金平在總統大選最後衝刺階段，是否應該站出來合體韓國瑜？調查結果顯示，有9304位網友認為「不用站」。

王金平22日中午在高雄路竹邀集雲林以南30幾位重量級國民黨團人士聚會，被外界解讀是大將歸隊，甚至有他幫立委就是在幫韓國瑜的說法傳出。近王人士表示，王金平跟媒體講的是他認為幫立委就是幫國民黨，絕對沒有說幫立委就是幫韓國瑜。

近王人士強調，對於輔選立委的問題，王金平在之前受訪時說的是，他一直都在國民黨內，六在黨內他一直都幫立委候選人輔選，立委候選人獲得他得一點小力量的支持，這些力量也會貫穿到總統選舉上，也會讓總統後選人受益。

對此，《ETtoday新聞雲》在官網與APP上進行「快問快答」，以了解網友對於王、韓合體的意向，調查時間從2019年12月23日上午12點25分起至2019年12月23日晚間23點59分止，總共有1萬2379人在官網與APP進行答題。

對於外界解讀王金平站出來力挺韓國瑜是否為藍軍勝選關鍵之一的問題，答題的網友人數共有1萬2210人，其中，3069人回答同意，認為不同意票有9141人。

在「最後衝刺階段，請問您是否認為王金平應該站出來合體韓國瑜？」問題方面，答題的網友人數共有1萬2280人，其中，2976人認為「應該站」，覺得「不用站」的網友高達9304人。

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