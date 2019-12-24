蔡英文：捍衛和平不是靠妥協　要靠國防強化硬體、創新思維

▲蔡英文出席「109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者陶本和／台北報導

109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮24日在三軍軍官俱樂部舉行，總統蔡英文出席致詞時表示，守護中華民國主權，捍衛和平不是靠妥協，而是堅實的國防，除了強化硬體，也要透過創新思維，發展不對稱作戰，持續強化訓練。

蔡英文已核定國軍109年1月1日將級人員晉任，5人晉任中將，包括：楊安、曹進平、李定中、劉協慶、李榮華；另有15人晉任少將，有許志中、林照川、譚芳榮、魏兆麟、崔守信、陳致航、邱之峯、唐明德、王俊傑、陳俊男、周成境、陳俊源、黃定宇、劉青雲與宋子陽。

國防部長嚴德發致詞時表示，將軍代表個人的品德操守、學識才能，以及過去的工作表現，值得委以重任並成為表率，才能擁有軍階中象徵最高榮耀的將星。

接著蔡英文抵達會場時表示，近來台灣受到外交壓迫、軍事威脅與政治滲透等，打壓國際參與的空間，企圖分化國人、打擊士氣與弱化台灣主權；她認為，更要團結一致，向世界表達「國土主權寸步不讓，民主自由堅守不退」的決心。

對於過去三年多的成果，蔡英文表示，政府以具體行動展現守護國家決心，包括加速推動營舍改建，建立長留久用制度，積極汰換國軍個人裝備，以及國機國造、潛艦國造等；另外，在國際情勢多變下，除了硬體戰力，軍事事務革新也非常重要。

蔡英文強調，需要有創新思維，發展不對稱作戰，希望大家未來能夠透過創新管理模式，持續強化部隊訓練，凝聚守護國家安全意識，為軍事事務革新奠定成功基礎。

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