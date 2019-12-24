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市長就職周年「韓國瑜沒到」　30項政績：路平排水滿意度5成5

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▲▼ 高雄市長就職周年記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市長就職周年記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜就職屆滿周年，高雄市政府24日以「高雄新頁」為題召開記者會向市民報告，由代理市長職務的副市長葉匡時帶領市府團隊身穿白襯衫捲起衣袖，象徵齊心為高雄市民打拼、與市民站在一起，並高呼「執政不喊口號、政績直接做到」，細數一年來施政成果，不過主角市長韓國瑜卻未現身，葉匡時則幫緩頰，他只是沒公開行程，一定忙得不得了。

▲高雄市長韓國瑜就職周年 。（圖／高市府提供）

▲高市府列出施政成績。（圖／高市府提供）

市府列出30項新政績，向外界說明韓國瑜上任後的施政成果，包含「貨出去人進來」，在拓展農漁通路部分，截至11月底，農產品外銷量達1萬3,071公噸，外銷產值達 6.3億元；漁產品外銷量14萬5,729公噸，外銷產值79.7億元。同時為高雄引進人潮，上半年住宿旅客成長六都第一， 1至10月遊憩景點遊客共3,043.4萬人次，今年人口淨流入1,775人（前8年共流出近1.3萬人）。

▲▼ 高雄市長就職周年記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

▲由研考會主委向大家報告30項政績。（圖／記者翁進忠攝）

招商引資部分，成立「工商發展投資策進會」，重大民間投資金額累計達2,161億元，較去年全年成長90%，已簽約促參案41億元，打造友善的投資環境，提高行政效率，以日商大和房屋集團投資案為例，市府加速於1.5個月內完成，行政程序縮短一半。另外也發出金融3箭：招商企業融資專案、安居高雄市民首購優惠房貸專案、雄速貸專案貸款。

在路平燈亮方面，改善道路面積280.9萬m2 、人行道面積2.5萬m2、開闢道路15萬m2，修正挖管條例，新鋪路面禁挖1年，創新引進民間融資提案(PFI)模式，汰換12萬盞傳統路燈為節能LED路燈，並推動一區一特色公園。在清疏治水也大有進展，完成明溝、箱涵及側溝清疏量103.1萬噸，清疏量較去年全年增加1.4倍，並完成20處易淹水點改善，及170處明顯破損雨水箱涵修復。

「醫療觀光」發展醫美輕旅行，至高雄就醫的國際病人2.4萬人次，較去年同期成長15%，並媒合國外商會與9大醫療觀光推動醫院簽訂合作意向書，另外，海洋觀光方面，國際郵輪停靠高雄港46艘次，郵輪旅客進出港達7.5萬人次，較去年同期成長43%，帶進觀光效益1.94億元，較去年同期成長115%。

▲高雄市長韓國瑜就職周年 。（圖／高市府提供）

▲高市府針對各項施政做滿意度調查 。（圖／高市府提供）

另外還包含拆除陸橋、城市閱讀、偏鄉便捷通交、捷運路網、空污改善、校園雙機、多元住宅、雙語教育等30項項新政成績。會中也公布12月訪問調查的市府施政滿意度，調查中顯示「安心餐券」、「公車式小黃」、「一區一特色公園」及「校園雙機」，獲得約8成肯定，至於在「補助二行程、電動車」及「監視器功能」表現，有6成3以上的市民滿意；「公共空間設置托育中心」約6成滿意，而「路平」及「改善排水」近5成5市民支持。

▲高雄市長韓國瑜就職周年 。（圖／高市府提供）

▲高市府針對各項施政做滿意度調查 。（圖／高市府提供）

副市長葉匡時致詞時提到，市府團隊特地穿上白色襯衫、捲起袖子，就是模仿韓國瑜打扮，表示「施政不喊口號，政績直接做到」最重要的是執行，不講空話，最重要的指標今年高雄人口淨流入1775人，過去都是淨流出，只有2006年是淨流入，表示更多人願意搬到高雄。

▲▼ 高雄市長就職周年記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市副市長葉匡時    。（圖／記者翁進忠攝）

但韓市府團隊上任滿周年，盛大舉辦記者會，主角市長韓國瑜卻沒現身，且又沒有公開行程，葉匡時則緩頰，我想市長市長他今天只是沒有公開的行程，他一定是忙得不得了，睡眠的時間都不太夠，市長雖然不在，他隨時會跟我們聯絡，了解市政的狀況，那這一兩個月來，都是我在代理這個市長的職務，還是以我來做執行沒問題。

「時間對我們來說完全沒用！」

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