圖／邱毅爆民進黨網軍合約：黃國書助理是董事　蔡英文是代表人　

▲民進黨網軍證據。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22出席活動「擁抱女嬰」引發熱議，有自稱是母親的網友留言，稱韓國瑜未經同意就抱她女兒，影片曝光後，外界才發現真相，是女嬰母親手將孩子交給韓國瑜。針對網路上持續抹黑韓國瑜，國民黨前立委邱毅24日曝光一張民進黨中央與藍風整合行銷公司的合約，上面的代表人是總統蔡英文，他咬定這就是民進黨中央操控網軍的證據。

國民黨中央24日上午舉辦「民進黨的暗黑網軍」記者會，會中由國民黨兩位副秘書長蔡正元與張顯耀以及新黨不分區提名人邱毅共同主持。蔡正元表示，三人聯袂開記者會，各取一個字就是耀正義（要正義）。

邱毅表示，楊蕙如被起訴引起台灣社會震撼，雖然楊蕙如人間蒸發，但線索還在，而且網軍還在暗黑世界肆虐，網路各個地方都有網軍身影。

邱毅指出，楊蕙如網軍的帳號idcc，IP位置在民進黨立委黃國書辦公室裡面，idcc帳號是誰所有，是一位名叫湯文馨的人，這個人有兩個身份，一個是黃國書立委助理，另一個是藍風整合行銷公司的董事。

邱毅說明，2018年3月8號，湯文馨跟民進黨新聞輿情部成員陳泳璋之間有電子郵件的來往，內容就是雙方的合約書，甲方簽約代表就是蔡英文，乙方是南風整合行銷公司代表葉振興，到4月開始，藍風整合行銷每半個月就得向民進黨中央做網軍運作的報告。

邱毅痛批，黃國書的助理湯文馨，直接經營網軍公司與民進黨中央簽約，專職替民進黨帶風向，外交官蘇啟誠就事這樣活活被害死。

契約內容：



甲方（民進黨）面臨網路2.0時代，網路運用與資訊傳遞研究之需求；乙方（藍風整合行銷）係網路調查、公關企劃之專案顧問，提供下一個網路時代的發展，開創先機與創新之策略。茲經雙方協商，由甲方委任乙方提供網路新媒體專案企劃服務及諮詢顧問，雙方議定條款。在專案服務範圍部分，包括一、各類網路訊息彙整；二、網路輿情分析系統建構；三、網路訊息謠言處理SOP；四、收集各國資訊安全強化機制研究資料。

▲民進黨網軍證據。（圖／國民黨提供，點圖可放大）

▲「民進黨的暗黑網軍」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）