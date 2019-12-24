把親民黨接過來經營？郭台銘回應：我想要的話…也可以！





▲郭台銘接受政論節目專訪。（圖／新聞面對面提供）

記者袁茵／台北報導

2020選舉倒數18天，在9月拋出不參選總統震撼彈的鴻海集團創辦人郭台銘，23日接受《新聞面對面》專訪時坦言後悔退出總統大選，還說自己在2020「袖手不旁觀」。對於會不會想成立一個專屬「郭家軍」的政黨？郭台銘透露，其實他想要的話，現在就可以把親民黨接過來經營。

郭台銘接受23日播出的政論節目《新聞面對面》專訪，被來賓詢問，由於「0-6歲國家養」政策需要靠立法委員，會不會後悔沒有自己成立一個政黨，把「郭家軍」全擺在裡面，集中郭粉選票？

針對此問題，郭台銘回應，他當初是希望代表國民黨來打2020這個選戰，這是他原本的初衷，「反正經過這麼多的事情，我也學到了很多！」所以他對總統這一席是「袖手」。

郭台銘說，這個他深思熟慮了大概有一個月，「已經有一個政黨都準備好了，叫我去經營！甚至於我想要的話，現在親民黨，我也可以接過來經營！但是我都拒絕。」

郭台銘認為，經營一個政黨不是那麼容易，一定要有個使命感，就像當初黃埔軍校訂的時候，就是說「貪生怕死莫進來」，所以這個時候進來的人都是不怕死的！

「郭粉的光譜是很大的！」郭台銘表示，今天台灣到底需不需要這麼多政黨？我的看法是現階段台灣需要「兩大兩小」，兩大就是目前民眾認為的國民黨、民進黨，「那麼兩小就是…我是希望看到民眾黨跟親民黨，這是我最佳的盤算。」但是台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲跟他的理念不同，柯文哲希望「兩大一小」，「一小」成為關鍵少數。

郭台銘說，他們曾經為郭粉做一個調查，結果顯示，偏綠光譜的郭粉會投柯文哲的台灣民眾黨，偏藍光譜的郭粉選擇「投不下去」，讓民眾黨的票多個10％增加立院席次，倒不如把票分開來，使民眾黨現在能夠選上3席、4席、5席

，若親民黨也能夠選個3席、4席、5席，這是算數問題，總體得票數可以比較少，但是換得席次比較多，更何況這樣比較符合他們選民的屬性，「我是為國出來做事，組黨不是我的志願」。