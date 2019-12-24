連江「英眼部隊」搶先達陣！ 李問拍宣傳片「呼籲守護台澎金馬」

▲連江縣的10名「英眼部隊」已搶先號召完畢。（圖／李問競辦提供）

記者洪珮瑄／綜合報導

2020總統大選已倒數18天，總統蔡英文先前發起「英眼部隊」計畫，預計募集1.7萬名志工進行監票。她21日在臉書上表示，連江縣的10個名額已搶先達標，並呼籲台灣各縣市趕緊動起來。

民進黨籍連江縣立委參選人李問日前拍攝宣傳影片，稱連江縣的「英眼部隊」成員10名已全數到齊，鼓勵其他縣市的朋友也不能洩氣、不能落後，「邀請大家一起捍衛中華民國民主自由，守護台澎金馬永續家園。」

▲李問表示，不論選舉結果如何，都會留在馬祖繼續深耕、打拼。（圖／李問競辦提供）

據悉，蔡英文陣營今年首次嘗試於總統大選招募報票志工，進行全國性報票運動。蔡英文21日在臉書上指出，在民進黨連江縣立委候選人李問的認真衝刺下，連江縣已招募完畢，她強調，最前線的英眼部隊都達陣了，台灣的各位應趕快站出來，「特別是花蓮縣、台東縣、苗栗縣、金門縣、南投縣需要在多多加強集氣。」

此外，李問也表示，自己的理念是「台澎金馬，團結一心」，讓不同的族群、不同歷史背景的人可以互相認識了解，增進社會的團結。他強調，自己已宣誓深耕馬祖，不論選舉輸贏都會做到，「希望有更多人，支持我用新的思維，讓世界看見馬祖。」