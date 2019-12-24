選戰進入倒數！前閣揆游錫堃赴澎湖為楊曜拉票

▲楊曜和游錫堃等人掃街拜票。（圖／翻攝自Facebook／楊曜）

記者馬叔安／綜合報導

立委選戰進入最後不到20天倒數，民進黨籍澎湖候選人楊曜連續兩天走訪當地商圈和市場拜票，23日則有同黨不分區立委候選人、行政院前院長游錫堃陪同助選。楊曜呼籲支持者「用力的替小英、楊曜還有民進黨拉票」，用選票守護台灣和澎湖。

楊曜23日在臉書寫道，由陳慧玲、呂黃春金兩位議員陪同下，在中正路一帶和鄉親拜票，「今天更是有我們民進黨的不分區候選人，游錫堃前院長跨海來相挺」，以及陳光復主委及黨籍議員一同前往市場，「拜託大家把票投給蔡英文及楊曜。」

於此前一天，楊曜在臉書展示「政績回顧（十五）」，有關自己向衛福部提出辦理「強化澎湖地區專科醫療服務計畫」以及「假日照護醫療系統提出獎勵」，除將台灣本島醫院與離島合作，派駐專科醫師支援離島醫院。

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

這次澎湖選戰呈現「3強搶1」的局面，除了楊曜之外，國民黨的歐中慨和喜樂島聯盟的呂應宏都是本地人，歐中慨將自己在地多年的深耕，以及澎湖高比例的軍公教族群視為優勢，而退休教師呂應宏雖然參選起步較晚，則希望自己「能做多少就做多少」。