用假交易詐貸4.7億！　尼龍廠福大公司美化財報搶救股價　董座被起訴

▲福大公司董事長楊燈霖坦承為了搶救股價做假交易美化財報。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

尼龍材料廠福大公司(4402)董事長楊燈霖、總經理楊浩維以及財務長莊清揚等人，涉嫌在2014年間，因公司連年營運虧損，股價跌破10元，竟找來積欠貨款的下游公司一起製作假交易，虛增營收並用來向銀行貸款4.7億元，楊等5名被告到案後坦承犯行，台北地檢署24日依違反《證交法》等罪起訴。

起訴指出，福大因本業尼龍絲產銷營運狀況不加，從2007年起持續虧損，期間雖曾新增電子材料等業務，但是財務狀況仍未改善，2013年底，股價跌破每股10元的票面價，董事長楊燈霖等人擔心被銀行抽銀根，想到積欠貨款的昱陞公司董事長林聰明、林淑美姊弟，要求姊弟2人協助做假交易。

結果包括福大、林聰明名下的昱陞及另皇谷科技共3間公司，就在1年的時間內，以循環交易等方式虛增營收及美化財報，福大不但因此連續2年分別虛增了12%、50%的營收，還從2014年3月到隔年7月間，還用這些不實交易向台灣銀行、第一銀行、陽信銀行辦理信用貸款，總計詐貸4.7億元。

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