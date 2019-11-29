蘇震清涉誠美材案未遭傳喚　屏東鄉親：不要爛西瓜「間諜夫妻都問了2次」

▲屏東縣議員王景山呼籲北檢盡快傳喚蘇振情調查成美材案。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院長蘇嘉全的姪子、民進黨籍立委蘇震清日前遭爆料，指透過助理涉入誠美材掏空案，一度影響到本屆立委選舉提名，最後黨部表態支持參選，1群自稱屏東鄉親的民眾到台北地檢署舉看板、喊口號抗議，國民黨籍屏東縣議員王景山質疑，涉間諜案的向心夫妻已被訊問2次了，希望北檢盡快辦蘇震清的誠美材案。

檢調4月間偵辦股市「四大金釵」葉美麗涉嫌誠美材掏空案時，有週刊報導，蘇震清另外有私下購買郡宏光電股票，捲入誠美材經營權糾紛，當時蘇震清到北檢提告自清，為了讓郡宏公司經營方便，所以把股票借名登記在業美麗名下，到目前都沒賣出，也沒有涉入誠美材案。

▲蘇震清已登記參選屏東縣第2選區（屏南）立委。（圖為資料照／記者陳崑福翻攝）

不過約50名自稱屏東鄉親的民眾，29日到北檢高喊口號，質疑「蘇嘉全施壓，北檢變啞巴，北檢硬起來，快辦誠美材，我們不要爛西瓜」，屏縣議員王景山表示，「要告訴蘇嘉全，你違法，喬司法，讓蘇震清敢違法、敢內線交易；假共諜案那對夫妻已經叫來訊問過2次了，(蘇震清案)從4月份發生到現在，竟然連叫來問都沒有，懇請北檢盡快辦蘇震清的誠美材案。」

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