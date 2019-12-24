國瑜抱嬰遭扭曲　韓辦控「只是堵藍」＋「打馬悍將」違反《選罷法》

▲韓辦總發言人王淺秋(左起)、律師葉慶元到北檢控告「黑韓產業鏈」意圖使韓國瑜不當選。記者羅志華攝

記者劉昌松、羅志華／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前在公開活動擁抱女嬰引發連串爭議，韓辦不滿，女嬰家長出面澄清後，三立新聞和臉書粉專「只是堵藍」、「打馬悍將粉絲團」持續質疑韓未經同意抱嬰，韓辦總發言人王淺秋24日批「這些黑函產業鏈，只是抹黑，不知是非、悔改」，並由律師葉慶元代表到台北地檢署控告媒體和臉書粉專違反《總統副總統選罷法》意圖使人不當選等罪。

韓國瑜22日擁抱、親吻哭鬧的女嬰，有自稱女嬰母親友人的網友稱，家長事先未獲告知，還有醫師貼出照片指可能造成嬰兒感染，後續臉書粉專「只是堵藍」、「打馬悍將粉絲團」開始質疑韓的行為。

王淺秋表示，由媒體隨便用網路留言把事實扭曲，即使女童家長出面澄清「沒有不同意抱孩子」，三立新聞仍持續報導韓國瑜害嬰孩大哭，臉書粉專「只是堵藍」、「打馬悍將粉絲團」則是直到現在仍有相關貼文。

▲韓國瑜日前擁抱親吻大哭的女嬰連日引起議論。（圖為資料照／記者張榮恩攝）

王淺秋批評「媒體、網路形成的黑韓產業鏈，只要抹黑，不問是非」，「雖然過去說要愛與包容，但是這次黑到太過分，被逼到角落，不得不尋求最後正義防線」。律師葉慶元則批評，過去有網友要求說明蔡總統的學歷論文問題，就會被警察局約詢，這是真正可怕的事情，「當政者動用公權力打壓，我們只是因為被抹黑才被動提告。」

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