法王赤慶捲炒股案拚減刑！反對法院欲沒收600萬　律師駁：算法有問題

記者孫于珊／台北報導

面對鏡頭燦爛微笑！自稱藏傳佛教綠教法王的男子赤慶，捲入一起炒股案，涉嫌非法獲利700多萬元，被依違反證券交易法起訴。台北地院29日上午開庭，赤慶在2名律師陪同下出庭拚減刑，過程中都不發一語，皆由律師代為發言，認為法院欲「沒收」600多萬元實在太多了！

▲法王赤慶捲炒股案，涉嫌違反證交法，對於法院「沒收」金額600多萬元有爭議。（圖／記者孫于珊攝）

赤慶在法庭中，表情凝重、雙手十指緊扣在眼前；律師則闡述，「沒收」應以「實際所得」為準，與法院「擬制」算出的600多萬元有很大落差，不宜適用！但也強調，願意補繳差額，也尊重法院計算方式。法官則解釋，法院的算法已對被告較有利，「難道（股票）沒賣出就不算有獲利嗎？」還開玩笑說，「我還不敢判沒收全部股票哩！」並將下次庭期訂於12月13日或20日召開。

赤慶在庭外表示自己不懂法律由律師發言；對於是否承認有炒股獲利行為，律師否認，僅說「客觀上確實觸犯證交法」，因此願意接受法院懲處，但法院「沒收」金額的計算方式有爭議，算出的600多萬元與實際所得至少多了「300萬」以上！但赤慶「實際」犯罪所得為多少？希望法院「沒收」金額範圍為何？律師不願多透露。

▲赤慶面對鏡頭比讚！他曾否認炒股，表示要買哪支股票都有經過「卜卦」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

赤慶涉嫌用相對成交等手法，在2014年間炒作台硝股票，獲利600多萬元；2016年炒作統盟則賺了100多萬元。已故台塑創辦人王永慶的外甥女謝佳真等4人也一度被懷疑是共犯，經查後發現，謝女等4人只是赤慶「信徒｣，在不知情的狀況下出借帳戶被赤慶利用而已。而赤慶最後坦承，是為了籌措基金會慈善款項，所以借用謝女等人帳戶買股，對觸法感到後悔。

赤慶自西藏來台約20年時間，原是黃教喇嘛，自稱赤珠仁波切，隨後改名赤慶，並自創嘎檔派綠教，有別於西藏傳統的四大教派，信徒也不乏政商名流，2011年，企業界信徒還籌資成立「財團法人嘎檔巴佛教基金會」成為主要活動據點。

▼當時王永慶的外甥女謝佳真否認炒股，被以50萬元交保。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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