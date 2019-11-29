　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法王赤慶捲炒股案拚減刑！反對法院欲沒收600萬　律師駁：算法有問題

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者孫于珊／台北報導

面對鏡頭燦爛微笑！自稱藏傳佛教綠教法王的男子赤慶，捲入一起炒股案，涉嫌非法獲利700多萬元，被依違反證券交易法起訴。台北地院29日上午開庭，赤慶在2名律師陪同下出庭拚減刑，過程中都不發一語，皆由律師代為發言，認為法院欲「沒收」600多萬元實在太多了！

▲▼赤慶法王。（圖／記者孫于珊攝）

▲法王赤慶捲炒股案，涉嫌違反證交法，對於法院「沒收」金額600多萬元有爭議。（圖／記者孫于珊攝）

赤慶在法庭中，表情凝重、雙手十指緊扣在眼前；律師則闡述，「沒收」應以「實際所得」為準，與法院「擬制」算出的600多萬元有很大落差，不宜適用！但也強調，願意補繳差額，也尊重法院計算方式。法官則解釋，法院的算法已對被告較有利，「難道（股票）沒賣出就不算有獲利嗎？」還開玩笑說，「我還不敢判沒收全部股票哩！」並將下次庭期訂於12月13日或20日召開。

赤慶在庭外表示自己不懂法律由律師發言；對於是否承認有炒股獲利行為，律師否認，僅說「客觀上確實觸犯證交法」，因此願意接受法院懲處，但法院「沒收」金額的計算方式有爭議，算出的600多萬元與實際所得至少多了「300萬」以上！但赤慶「實際」犯罪所得為多少？希望法院「沒收」金額範圍為何？律師不願多透露。

▲▼王永慶外甥女謝佳真，綠教法王赤慶，因涉嫌炒股，各被以50萬元交保候傳。（圖／記者趙永博攝）

▲赤慶面對鏡頭比讚！他曾否認炒股，表示要買哪支股票都有經過「卜卦」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

赤慶涉嫌用相對成交等手法，在2014年間炒作台硝股票，獲利600多萬元；2016年炒作統盟則賺了100多萬元。已故台塑創辦人王永慶的外甥女謝佳真等4人也一度被懷疑是共犯，經查後發現，謝女等4人只是赤慶「信徒｣，在不知情的狀況下出借帳戶被赤慶利用而已。而赤慶最後坦承，是為了籌措基金會慈善款項，所以借用謝女等人帳戶買股，對觸法感到後悔。

赤慶自西藏來台約20年時間，原是黃教喇嘛，自稱赤珠仁波切，隨後改名赤慶，並自創嘎檔派綠教，有別於西藏傳統的四大教派，信徒也不乏政商名流，2011年，企業界信徒還籌資成立「財團法人嘎檔巴佛教基金會」成為主要活動據點。

▼當時王永慶的外甥女謝佳真否認炒股，被以50萬元交保。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲▼王永慶外甥女謝佳真，綠教法王赤慶，因涉嫌炒股，各被以50萬元交保候傳。（圖／記者趙永博攝）

►越想越不對勁！賺翻啦

【更多新聞】

「我好像妓女」男學生未準時赴約…女家教怒告性侵逼摸鳥！求償350萬

「戶政事務所」來電警告洗錢案！她一切照做繳百萬「公證資金」…更痛心

她公園遛狗遇已婚前任…舊情復燃！不惜當小三也要「一起睡」

ET快訊
主管「500萬年收」卻搭捷運上班　他巧遇驚呆…天龍人反曝溫拿
一進摩鐵「壞壞模樣」噁炸　人妻秒滅火…內行勸：這樣東西不要用
黑人體驗自駕片：開車吃麵厲害囉！國道警曝「開罰數字」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘇震清涉誠美材案未遭傳喚　屏東鄉親：不要爛西瓜「間諜夫妻都問了2次」

他想拿回6億元遺產…在台北車站對決2超壯黑人　一通電話召喚千軍萬馬！

「明天不用來了！」華視員工遭無預警解僱　13歲兒難過填卷…爸爸被開除了

用「哭泣少女」促銷國防教材　幼獅文化盜圖被控侵權…只願賠2000元

天外飛來一風箏　倒楣男機車才催油門就遭纏當場慘摔

農夫放閃人妻「來睡我旁邊啦」　年收百萬老公蒐證5個月告討30萬

法王赤慶捲炒股案拚減刑！反對法院欲沒收600萬　律師駁：算法有問題

控禿男保防片影射韓國瑜　退警會長耿繼文告憲兵司令違反選罷法

蘇震清同框蔡英文選舉布條連三破　枋警逮獲一嫌：我就是不爽

這不是我的毛！「一根長髮」讓人妻成功捉姦　沒想到自己也被起訴

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

敢吃嗎？椒麻香菜拌麵+Q彈珍珠　顛覆傳統引網好奇...業者推：好吃

蘇震清涉誠美材案未遭傳喚　屏東鄉親：不要爛西瓜「間諜夫妻都問了2次」

他想拿回6億元遺產…在台北車站對決2超壯黑人　一通電話召喚千軍萬馬！

「明天不用來了！」華視員工遭無預警解僱　13歲兒難過填卷…爸爸被開除了

用「哭泣少女」促銷國防教材　幼獅文化盜圖被控侵權…只願賠2000元

天外飛來一風箏　倒楣男機車才催油門就遭纏當場慘摔

農夫放閃人妻「來睡我旁邊啦」　年收百萬老公蒐證5個月告討30萬

法王赤慶捲炒股案拚減刑！反對法院欲沒收600萬　律師駁：算法有問題

控禿男保防片影射韓國瑜　退警會長耿繼文告憲兵司令違反選罷法

蘇震清同框蔡英文選舉布條連三破　枋警逮獲一嫌：我就是不爽

這不是我的毛！「一根長髮」讓人妻成功捉姦　沒想到自己也被起訴

「獨厚高雄」中央生煤管制政策朝令夕改　中市府無所適從

蘇震清涉誠美材案未遭傳喚　屏東鄉親：不要爛西瓜「間諜夫妻都問了2次」

開放銀行明年擬朝第2階段邁進　消費者可申請產品與消費資訊

全台最貴光明燈在鹿港天后宮　「1盞50萬元」連續4年同1人點走

北冕颱風對流爆發「衝強颱時間點」曝　水氣北飄...下周四全台有雨

放空去！南投免裝備露營　望著星空享還能體驗森林瑜珈

冬靴6大流行盤點！經典黑白必備，今年來挑戰狂野動物紋印花

季芹生不出第三胎　許孟哲曝「王仁甫問題！」

李佳芬被爆家族盜採砂石　陳其邁籲：說清楚比較好

他想拿回6億元遺產…在台北車站對決2超壯黑人　一通電話召喚千軍萬馬！

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

社會熱門新聞

黑人自駕片挨轟　國道警：涉危險駕駛

98歲退役少將「五指山迷蹤2天」還能自行下山

松機行李轉盤旁倒地　男無心跳

她夢中淚喊：洋洋　驚醒發現「一片白濁」

他夢到狂啪女友：比較舒服！睜眼見這幕嚇壞

三線一組長穿警禮服跳佛舞　警政署：行為欠當

「變性人」來台賣淫　嫖客人人自危

不爽女友被搶！撿骨男公墓埋屍921救難英雄

騎士闖中橫油罄手腳凍僵　合歡暖警助脫困

11歲男童騎樓內「借光夜讀」　貼心陪單親媽賣烤地瓜

台嫌赴日詐騙+教育訓練　疑日本黑幫暗中協助

車內上下激情晃動！老婆目擊氣炸　小三竟無罪

華視員工遭無預警資遣　工會北院陳情

她開保時捷逆向轉彎…與一堆車頭「面對面」超尷尬

更多熱門

相關新聞

蘇震清涉案未遭傳喚　屏東鄉親：不要爛西瓜

蘇震清涉案未遭傳喚　屏東鄉親：不要爛西瓜

立法院長蘇嘉全的姪子、民進黨籍立委蘇震清日前遭爆料，指透過助理涉入誠美材掏空案，一度影響到本屆立委選舉提名，最後黨部表態支持參選，1群自稱屏東鄉親的民眾到台北地檢署舉看板、喊口號抗議，國民黨籍屏東縣議員王景山質疑，涉間諜案的向心夫妻已被訊問2次了，希望北檢盡快辦蘇震清的誠美材案。

美股休市台股表現疲弱　早盤一度跌破11,600點

美股休市台股表現疲弱　早盤一度跌破11,600點

台股維持高檔震盪　5大指標支撐台股2020正向表現

台股維持高檔震盪　5大指標支撐台股2020正向表現

電子三雄表現疲弱　台股收盤下跌30點險守11,600點

電子三雄表現疲弱　台股收盤下跌30點險守11,600點

台股未受美股創高激勵　開盤小跌5點

台股未受美股創高激勵　開盤小跌5點

關鍵字：

綠教法王赤慶證交法炒股股票

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

毛加恩悼15年好友　珍貴照淚送高以翔

高爸爸見高以翔最後一面忍淚「太可惜了」

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

更多

最夯影音

更多
高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面