妻子愛騎馬約同好上旅館開房間　綠帽夫買床單報警捉姦反吃官司

▲人夫跟蹤妻子和別人去汽車旅館開房間，報警捉姦卻讓自己吃上傷害官司。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

徐姓人夫懷疑妻子與馬術同好林姓男子有姦情，找朋友一起跟蹤到台北市薇閣汽車旅館等著捉姦，結果徐妻從下午待到晚上才出來，徐男氣得阻止妻子離開，要求等警察到場，還買下房內床單要當證據，但徐妻和林男拒絕驗DNA，無法證明2人有性行為，反而是徐姓人夫因抓傷妻子手臂、臉部，23日被台北地檢署依家暴傷害等罪起訴。

▲人夫和朋友守在汽車旅館外，看到妻子出來就要求她留下等警察到場。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

徐姓人夫早就懷疑吳女與林姓男子有染，2019年7月間某日，徐得知妻子要出門，就找了4個朋友一起跟蹤，發現妻子竟然自己走進汽車旅館，徐姓人夫跟朋友決定守在門口等人，沒想到這一守，從下午守到晚上，才看到徐妻又是1個人走出來。

徐姓人夫馬上攔阻妻子，稱已經報警要來捉姦，妻子不滿行動自由受限，夫妻倆當場發生口角並拉扯，等到警察到場，打電話叫還在樓上房間的林姓男子下來後，連同在場的徐姓人夫朋友共7人因互控妨害家庭、妨害自由等罪被帶到警局作筆錄。

▲徐妻坦承和林姓男子因喜歡馬術認識3年，但從未出軌發生性行為。（圖為資料照／達志示意圖）

被控出軌的徐妻坦承，她和同樣喜歡馬術活動的林男認識3年，但是沒告訴林男，她已經結婚了，而當天2人只是去汽車旅館唱歌，從未發生過性關係，雖然徐姓人夫把房內床單買下，希望能採集到DNA比對，但是徐妻和林男都拒絕提供檢體，檢察官不能強制採樣，無法證明2人曾有性行為，因此妨害家庭部分不起訴。

反而是本來想要捉姦的徐姓人夫，因為情緒激動，拉扯間抓傷了妻子手臂、臉部，被檢察官依家暴傷害、強制等罪起訴，徐姓人夫的4名友人因只是在場調解家庭糾紛，並無證據顯示曾出手攔阻徐妻離開，被控妨害自由部分不起訴。

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