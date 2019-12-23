板機指術後腫脹…醫生摸一摸說發炎　核磁共振一照「肌腱斷了2.2公分」

▲長時間使用3C或頻繁使用手部的人容易發生板機指，手指頭會伸不直。（圖為資料照／記者趙于婷攝）

記者劉昌松／台北報導

台北王姓男子去年因板機指問題，到信義區1間骨科診所就醫，石姓醫師為他進行微創手術鬆解沾黏的肌腱，幾天後，王男手指腫脹回診，石醫摸一摸認為只是發炎，王男因疼痛難耐，再到台北醫學大學附設醫院跨號，一照核磁共振發現，肌腱斷了2.2公分，台北地檢署23日依業務過失傷害罪嫌起訴石醫。

王男提告指控，他因左手拇指出現板機指(手指屈肌腱狹窄性肌腱鞘炎)問題求診，石姓醫師在診所直接拿特殊針具插入他的拇指輕微搖晃，說可以鬆開沾黏的肌腱，回家就能自由活動，但是他術後沒幾天，拇指就開始腫脹難耐，回去診所只拿了消炎藥，再隔一陣子到大醫院檢查出肌腱斷了。

石醫辯稱，如果是手術時弄斷肌腱，病患應該會非常疼痛，當場就會說出來，因為診所設備僅有X光機，只能照出骨骼，所以無法拍攝發現肌腱韌帶等組織受損情形，沒有證據可證明手術導致王男肌腱斷裂。

檢察官調查，石醫為板機指患者進行酥解手術並沒有問題，但石醫自己坦承，國外曾有施作手術時割傷肌腱的情形，他卻在手術後告知病患可以自由活動，沒有約定回診觀察時間，等病患發現有問題自己回診，石醫又沒有進一步安排轉診檢查等後續處置，根據北醫診斷病患拇指肌腱並非瞬間斷裂，可能與病患在不知情狀況下自由活動指頭有關，因此認定石醫涉有醫療過失。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

教授升等不順據理力爭 北科大代理校長一句「妖魔鬼怪會消失」挨告

欣欣大眾少東涉跨境詐騙遭起訴 經商失敗淪首腦翻譯按月抽趴

統促黨立委候選人帶團赴陸 涉賄遭檢裁定限制住居