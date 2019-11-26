美化財務報表掏空公司20億！國內LED先驅「揚華科技」負責人判刑14年

▲揚華科技負責人詹世雄、林家毅透過假交易美化財務報表，掏空公司近20億元。（圖／資料照）

記者徐愷昕／新北報導

由電子零組件廠宇加科技及清潔用品「金美克能」轉型綠能產業的揚華科技，負責人詹世雄、林家毅（現改名林峻輝）涉嫌與多家公司共謀，透過循環交易美化財務報表，掏空公司近20億元。新北地院26日依違反證交法及銀行法等罪判詹世雄14年、林家毅14年2月。仍可上訴。

據判決，詹世雄與林家毅掌握宇加、揚華、安揚等10多公司，從2012年3月到2015年6月涉嫌透過假交易，營造公司業績大幅成長假象，拉抬公司股價，致散戶誤信投資，但實際上這些交易都只是將訂單灌水的紙上作業，兩家公司藉此從中獲利上億元，並涉嫌透過循環交易，掏空公司近20億元。

詹世雄與林家毅的假交易計畫，大大為公司營造出24億元高額業績假象，公司股價被拉抬後，他還向金管會申請發行了3億元的公司債，讓許多投資客見狀誤以為該公司前景可期，急掏錢投資。但因人頭公司交易的品項最後又都回流到當初出貨的公司，詭異的交易模式備受質疑，檢方在其中一間涉案公司無預警倒閉後，開始進行搜索行動。

法院審理時，詹世雄坦承交易案的存在，但他辯稱自己只是該公司的董事長特助，沒有決策權力。不過據他旗下員工表示，他們皆是聽從詹的指示在工作，而有業務往來的銀行行員也指認他就是公司實際負責人，因此法官不採信詹說詞。

詹世雄與林家毅利用假財務報表詐取了8百多名投資者的惡行，民事部分2018年11月判決已確定，他們需賠償9億3694萬餘元確定；刑事部分新北地院審酌，雖偵查中詹、林有自首部分犯行，但許多犯罪細節仍表現出卸責態度，可見並非真誠悔悟，最後依違反證交法及銀行法等罪判詹世雄14年、林家毅（現改名林峻輝）14年2月。全案仍可上訴。

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