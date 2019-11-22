潤寅詐貸案／楊文虎夫婦落跑通緝　女兒妻舅兄長都收押…全案22人陷牢獄

▲潤寅負責人楊文虎的哥哥楊文海涉嫌協助詐貸，22日遭檢察官聲押禁見獲准。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦潤寅實業詐貸案，5個月來密集發動多波搜索約談，比對潤寅用來貸款的假交易文件與相關人供述，發現潤寅負責人楊文虎的哥哥楊文海，掛名公司監察人，卻疑似負責與物流公司聯繫，協助製作假文件掩護詐貸，在詐貸過程中居於關鍵角色，台北地檢署22日以楊文海違反《銀行法》罪嫌重大，且有勾串共犯之虞等理由，向法院聲押禁見獲准。

▲潤寅負責人楊文虎、王音之涉詐貸300億元逃亡海外，留下3名家人遭收押在看守所。（圖／翻攝調查局網站）

潤寅負責八楊文虎、王音之夫妻涉嫌從2012年起，反覆以假交易向銀行詐貸累計3百多億元，楊文虎夫妻2019年6月東窗事發前，逃亡出境，留下80多億元呆帳，女兒楊宇晨以及王音之的弟弟王振賢，陸續因涉嫌洗錢、滅證等罪嫌，被檢察官聲押獲准。

▲巴西柔術冠軍沈秉誼日前因選入詐貸案被諭令交保候傳。（圖／翻攝沈秉誼臉書）

而楊文虎的哥哥楊文海早在6月案發時，就曾以潤寅監察人身份被檢調約談，當時檢察官諭令20萬元交保候傳，並限制住居後，辦案人員勾稽比對發現潤寅疑似以交付回扣的方式，與多家上市櫃公司高層或員工進行假交易，另外也製作不少假提單，並安排相關公司員協助應付銀行對保。

其中星榮物流公司疑似多次協助掩護潤寅詐貸，檢察官日前將星榮負責人蕭政良聲押獲准後，持續包括曾獲得國際柔道賽事冠軍的沈秉誼等興榮員工後，發現楊文海疑似負責聯繫星榮協助掩護詐貸，22日搜索查扣到疑似用來詐貸的相關交易提單，因此以涉嫌重大且有勾串之虞等理由，向法院聲請羈押禁見獲准；總計全案已有22人遭收押。

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