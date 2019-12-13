盟立爆內賊！向台積電等採購...議價近億落私人口袋　前現任副總被約談

▲盟立公司前副總經理羅振傑去年曾遭檢調約談，訊後200萬元交保。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

自動化設備商盟立公司，因有員工疑似利用向大廠採購設備機會，向廠商議價壓低金額，原本可讓公司獲取高額利潤，但價差卻被挪用、流入私人口袋，3年內不法所得近億元，涉嫌《證交法》特別背信罪，台北地檢署13日指揮調查局台北市調處，搜索盟立公司等5處，並約談前任副總羅振傑，及現任倪姓副總等3人到案說明。

盟立公司(2464)13日下午發布重大訊息表示，檢調派員到公司調查，「本公司配合檢調單位指示陳報離任員工可能事涉不法之相關資料」，「調查上一年度本公司員工可能事涉不法情事乙案之後續作業」，盟立表示，調查行動未對盟立財務與業務無影響，全力配合檢調單位作業要求，如查確有不肖人員涉嫌非法行為，絕不寬待。

這起背信案起源於檢調在偵辦台塑高層涉收取回扣案時，意外發現的案外案，檢調懷疑盟立員工從2014年到2017年間，向台積電、IBM等大廠採購伺服器設備的機會，利用議價折讓等權限，壓低供應商價格，價差近億元原該成為公司利潤，卻疑似流入私人口袋。羅振傑在2018年間就曾遭檢調約談，當時檢察官諭令200萬元交保，這次為調查確認相關事證，再次發動搜索約談。

周末就衝這一波

【其他新聞】

快訊／張綱維現身！北檢以「被告身分」傳喚今晚到案 釐清金流疑點

華航前副總邱彰信為私菸案喊冤：檢方僅用Line兔兔貼圖就毀我清譽！