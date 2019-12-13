　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

盟立爆內賊！向台積電等採購...議價近億落私人口袋　前現任副總被約談

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台塑回扣案，爆發案外案。盟立自動化公司總經理羅振傑。（圖／記者楊佩琪攝）

▲盟立公司前副總經理羅振傑去年曾遭檢調約談，訊後200萬元交保。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

自動化設備商盟立公司，因有員工疑似利用向大廠採購設備機會，向廠商議價壓低金額，原本可讓公司獲取高額利潤，但價差卻被挪用、流入私人口袋，3年內不法所得近億元，涉嫌《證交法》特別背信罪，台北地檢署13日指揮調查局台北市調處，搜索盟立公司等5處，並約談前任副總羅振傑，及現任倪姓副總等3人到案說明。

盟立公司(2464)13日下午發布重大訊息表示，檢調派員到公司調查，「本公司配合檢調單位指示陳報離任員工可能事涉不法之相關資料」，「調查上一年度本公司員工可能事涉不法情事乙案之後續作業」，盟立表示，調查行動未對盟立財務與業務無影響，全力配合檢調單位作業要求，如查確有不肖人員涉嫌非法行為，絕不寬待。

這起背信案起源於檢調在偵辦台塑高層涉收取回扣案時，意外發現的案外案，檢調懷疑盟立員工從2014年到2017年間，向台積電、IBM等大廠採購伺服器設備的機會，利用議價折讓等權限，壓低供應商價格，價差近億元原該成為公司利潤，卻疑似流入私人口袋。羅振傑在2018年間就曾遭檢調約談，當時檢察官諭令200萬元交保，這次為調查確認相關事證，再次發動搜索約談。

周末就衝這一波

【其他新聞】

快訊／張綱維現身！北檢以「被告身分」傳喚今晚到案　釐清金流疑點

華航前副總邱彰信為私菸案喊冤：檢方僅用Line兔兔貼圖就毀我清譽！

ET快訊
她癢癢一直抓...那邊狂流湯！　醫撐開「裡面都泡泡」
外送妹哭慘！2袋找零全飛走「要賠1天薪水」　下班驚現奇蹟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／爛尾樓貸23億元還款跳票　張綱維金流疑挪用...列被告現身北檢

陽台掃地石頭砸破樓下鄰居頭　她竟辯稱：為什麼不把屋頂改成鐵製

國安3人出庭私菸案都做無罪答辯！　黃柏維喊：我只是幫忙搬貨

國安局上士駕駛劉尊彰否認犯罪　律師痛批媒體：「私菸」標題殺人！

桃園派出所也有「學姊」！　呂佩琦照顧菜鳥警員還是動物志工

強擄短褲辣妹上車原因大逆轉！　「分手不快樂」…友人逼她出門透氣

盟立爆內賊！向台積電等採購...議價近億落私人口袋　前現任副總被約談

菜鳥女警拔槍嚇趴4匪...10分鐘阻圓鍬埋屍　獲高市警局長頒破案茶

誆稱投資「上海迪士尼冬瓜茶」月獲利8%　女業務詐2閨蜜3938萬

白帶魚價高黑幫覬覦！到深澳港強制收購　不從就「砸店+棒毆」…暴行畫面曝

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

快訊／爛尾樓貸23億元還款跳票　張綱維金流疑挪用...列被告現身北檢

陽台掃地石頭砸破樓下鄰居頭　她竟辯稱：為什麼不把屋頂改成鐵製

國安3人出庭私菸案都做無罪答辯！　黃柏維喊：我只是幫忙搬貨

國安局上士駕駛劉尊彰否認犯罪　律師痛批媒體：「私菸」標題殺人！

桃園派出所也有「學姊」！　呂佩琦照顧菜鳥警員還是動物志工

強擄短褲辣妹上車原因大逆轉！　「分手不快樂」…友人逼她出門透氣

盟立爆內賊！向台積電等採購...議價近億落私人口袋　前現任副總被約談

菜鳥女警拔槍嚇趴4匪...10分鐘阻圓鍬埋屍　獲高市警局長頒破案茶

誆稱投資「上海迪士尼冬瓜茶」月獲利8%　女業務詐2閨蜜3938萬

白帶魚價高黑幫覬覦！到深澳港強制收購　不從就「砸店+棒毆」…暴行畫面曝

墨鏡戴上像搽了眼影、腮紅　吳速玲迷上素顏救星

獨家／《角頭》影集2020年開拍！王識賢、許維恩、曾莞婷回歸＋「大咖新角色」

國軍包車讓韓粉租不到遊覽車？陸勤部駁斥：與事實不符

競爭對手驚喜合體！　李艾薇抱病挺艾文「錄音室竟直接關燈」

快訊／爛尾樓貸23億元還款跳票　張綱維金流疑挪用...列被告現身北檢

黃澎孝／「下架吳斯懷」會使蔣萬安下架嗎？

陽台掃地石頭砸破樓下鄰居頭　她竟辯稱：為什麼不把屋頂改成鐵製

國安3人出庭私菸案都做無罪答辯！　黃柏維喊：我只是幫忙搬貨

陳亞蘭與「6女主角」譜戀曲　王彩樺披歌仔戲服出演媒人婆

「綠癌」小花蔓澤蘭逐年擴大　花蓮每公斤8元收購要斬草除根！

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

快訊／信義區驚傳輕生事件！警到場傻：太巧

大批警力匯集「南港展覽館」！真相讓人傻眼

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

父抱病娃趕走擋路狗　飼主控「愛犬被嚇到上吐下瀉」

國道4車連環撞！懷孕港女「頭皮掀起」慘死車內

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

張綱維到處借　前四海幫幫主成另類債主

馬辣員工侵占營業額　判賠307萬元

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

按摩女問：可以嗎？　伸手一抓是警察

陽明山夜遊　19歲男撞山壁身亡

揪經理老婆飯店密會　銀行員掰拉肚子

更多熱門

相關新聞

宜蘭頭城鎮長曹乾舜疑涉貪　檢方聲押獲准

宜蘭頭城鎮長曹乾舜疑涉貪　檢方聲押獲准

頭城鎮長曹乾舜疑涉貪，28日中午檢方傳喚，28日晚檢方向新北地方法院聲押獲准；曹乾舜是否疑在頭城一家飯店的地上權招標案中，涉及洩漏底標拿回扣？或涉及換裝Led燈泡工程發包弊案？才被聲押獲准，頭城各界是眾說紛紜；而29日曹乾舜是請假1天，鎮務由公所主秘陳國義坐鎮，且不知道曹發生什麼事。

蘇震清涉案未遭傳喚　屏東鄉親：不要爛西瓜

蘇震清涉案未遭傳喚　屏東鄉親：不要爛西瓜

法王赤慶捲炒股案！反對法院欲沒收600萬

法王赤慶捲炒股案！反對法院欲沒收600萬

香港理大搜索　校方發現1女留守者

香港理大搜索　校方發現1女留守者

竹科高階處長收回扣　收2060萬倒吐3802萬

竹科高階處長收回扣　收2060萬倒吐3802萬

關鍵字：

盟立證交法背信特別背信搜索議價採購回扣

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面