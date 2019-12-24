泰國看人妖秀！小夫妻被拉住「Free~Free~」　標價40泰銖...一拍完虧慘了

▲夫妻倆被拉著拍照。（圖／駱韋成授權提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一對夫妻最近到泰國玩5天4夜，也去朝聖了著名的人妖秀，然而在散場之際，兩人被硬是拖住拍照，雖然對方高喊「Free~Free~」，沒想到拍完照瞬間荷包大失血，也為這段旅程譜上一小段不太美麗的插曲。

網友駱韋成向《ETtoday新聞雲》記者提到，他和老婆到曼谷自由行，並搭乘捷運到處玩，「那邊其實很像台北市，很多百貨，物價也差不多，不過有些鄉下東西就便宜很多，我們5天4夜幾乎都在城市裡跑，唯一比較遠的就是水上市集！」

請繼續往下閱讀...

▲這張價值400塊錢。（圖／駱韋成授權提供）

其中一天，夫妻倆去觀賞著名的泰國人妖秀，結果被一位人妖快速拉過去，還來不及反應，對方就說著「Free~Free~」，示意要與他們合照。

由於人多他們也沒多想，結果連續拍了2張照片，竟狂噴600塊錢，只見第一張是人妖站在夫妻中間，這樣各收100泰銖；而另一張有2位人妖，所以快門一按400元瞬間掰了。

駱韋成哀怨表示，「因為語言不通，我們總共被收700塊錢，還A了我一包餅乾。他們看你翻錢包，就會追著你；最後一個更扯，我在旁邊整理錢包，他就自己主動跑來跟我要錢，然後抽走100表示來合照一張。」

▲布條上明明寫，跟人妖照相40泰銖。（圖／駱韋成授權提供）

他在爆怨公社發文後，掀起熱烈回響，網友們紛紛回應，「中間那位大哥是誰啦」、「摸奶要100泰銖」、「難怪常聽人說免費的最貴」、「強迫中獎這樣」。

最後，駱韋成也直呼，「第一次去泰國自由， 什麼都不太懂，不是不花錢，是花的不值得，心情非常不美麗......，去泰國看人妖秀錢真的要守住，不然錢會莫名的噴出很多。」

►女友氣pupu怎麼辦？給你個提示

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！